擱置英國擴張 阿斯特捷利康暫停劍橋研究中心82億元投資

阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）宣布暫停原定於劍橋研究中心的2億英鎊（約新台幣82億元）投資計劃。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英國生技藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）宣布暫停原定於劍橋研究中心的2億英鎊（約新台幣82億元）投資計劃，使其成為最新一家縮減英國投資的製藥公司。

《CNBC》報導，該筆投資原計劃創造1000個就業機會，如今被叫停，意味著阿斯特捷利康原本於2024年3月宣布的所有新資金計劃目前都未有進展。

對於上述報導，阿斯特捷利康發言人表示，「我們持續評估公司的投資需求，目前劍橋的擴張計劃暫停，暫時沒有更多消息可分享」。

除了劍橋研究中心投資計劃外，阿斯特捷利康今年1月也取消了在英格蘭北部疫苗生產廠的4.5億英鎊（約新台幣185億元）投資計劃，理由是英國政府削減了對該項目的支持。

此外，美國製藥巨頭默克（Merck）本週也宣布放棄在倫敦建立新研究中心，稱英國的營商環境具有挑戰性。

