超級央行週登場！新台幣觀望中走貶 暫收30.295元

2025/09/15 12:21

超級央行週登場！新台幣觀望中走貶，暫收30.295元（記者陳梅英攝）超級央行週登場！新台幣觀望中走貶，暫收30.295元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，市場轉趨觀望，加上台股漲多拉回，新台幣兌美元匯率週一開盤一度貶回30.3元，中午暫時收在30.295元、貶值4.9分，台北外匯經紀公司成交量僅3.72億美元。

由於美國就業數據疲弱，市場對於聯準會（Fed）本週重啟降息樂觀情緒推升上週那指再創歷史新高，惟市場也浮現對美國經濟降溫的擔憂，並等待台美關稅議定最終稅率公布，台股週一出現獲利回吐賣壓。

新台幣匯價上週飆升3.69角，今早以30.29元、貶值4.4分開出，最低觸及30.3元，隨後在30.28元附近陷入橫向盤整。

觀察主要亞幣，除韓元出現急升外，多在現有價位區間內徘徊。本週包含台灣央行在內有5大央行即將召開利率會議，其中，作為市場焦點的聯準會也將於此次會議後公布利率點陣圖，目前市場預期Fed此次降息幅度將是1碼起跳，今年降息次數2-3次；日本與台灣央行可能暫時按兵不動。

