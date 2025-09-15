焦點股》禾榮：掛牌首日 大漲逾24％

禾榮科技今掛牌上市，盤中股價大漲逾2成。圖左三為禾榮董事長許金榮。（圖:禾榮提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕漢民集團旗下醫材廠禾榮科技（7799）今正式掛牌上市，股價最高來到776元，截至11:56分，暫報748元，與掛牌承銷價600元相較，漲幅逾24%，成交量約2200張。不過相較上週五興櫃最後1天收盤價815元，股價並未站回。

禾榮科技為知名的漢民集團所投資，該公司專注於癌症精準治療領域，並全球加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）領域的具有領先地位，BNCT是一種高選擇性、低副作用的癌症精準治療技術，透過中子束與癌細胞內的硼-10元素反應，產生高能帶電粒子，精準摧毀癌細胞，且充分保護周圍正常組織，對於腦瘤、頭頸癌、黑色素瘤等難治性腫瘤展現出突破性的治療潛力。

請繼續往下閱讀...

禾榮董事長許金榮表示，傳統癌症標靶治療是靠藥物找出癌細胞特有的標記來攻擊，但會產生抗藥性與副作用。而BNCT是先讓癌細胞吃下含硼藥物，再照射中子引爆癌細胞內的硼-10，精準破壞癌細胞。相比標靶治療、免疫療法、放射線治療，BNCT更適合處理復發性、瀰漫性、難治性或無法手術的癌症，填補現有癌症治療技術的缺口。

許金榮進一步表示，公司目前著重於國內及亞太市場布局，並於五年內進軍歐美市場，打造跨國BNCT臨床應用與技術合作生態體系。短期內將持續深耕台灣，加速在國內醫療市場部署加速器型BNCT設備，並強化臨床數據收集；中期目標為複製台灣成功經驗，拓展亞太市場，如新加坡、泰國與越南等；長期則以歐美為目標，結盟當地指標醫療機構，推動BNCT技術普及並取得藥證。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法