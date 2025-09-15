晴時多雲

報酬率185％！廣達「小金孫」達明週二開放申購 抽中可望賺44萬

2025/09/15 11:59

廣達集團「小金孫」、自動化機器人設備供應商達明（4585）將於週二（16日）展開初次上市申購。（資料照）廣達集團「小金孫」、自動化機器人設備供應商達明（4585）將於週二（16日）展開初次上市申購。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕廣達集團「小金孫」、自動化機器人設備供應商達明（4585）將於週二（16日）展開初次上市申購，若幸運中籤最高有望現賺逾44萬元，潛在報酬率185%。

綜合媒體報導，達明將於9月26日掛牌上市，並將於9月16日至9月18日起辦理上市公開申購，承銷張數3104張，申購每股價格為238元，每人1次申購1張。若以達明當前市價679元計算，若是抽中可望獲利44.1萬元，報酬率為185%。

達明將於9月22日上午舉行公開抽籤，投資人最晚當天中午12點前可得知中籤結果，9月23日是未中籤退款日，有抽中的投資人將於9月26日上午8點半前收到股票。

達明的最大股東為廣達集團旗下子公司廣明光電（6188），持股比例高達78.29%。由於關係密切，廣達集團創辦人林百里曾以「金孫」來形容達明。

達明今年8月營收達1.62億元，年增74.46%，主要受惠於機器手臂出貨量提升及部分專案完工後收入認列。累計今年前8個月營收達11.68億元，較去年同期成長22.25%。

