雷軍稱小米從16改成17是迎戰蘋果 中國網友嗆：丟臉死了

〔即時新聞／綜合報導〕中國小米上一代旗艦機為小米15，今年原定會發布16，但小米總裁盧偉冰發文稱為了「對標iPhone」改成了小米17，小米集團董事長雷軍也隨即轉發盧偉冰的文章，放話要和蘋果「正面迎戰」，被中國網友狠嗆有夠丟臉。

雷軍今（15日）上午10時許在微博轉載盧偉冰的內文，強調「小米17系列，產品力跨世代升級，全面對標iPhone，正面迎戰」，迅速引來大量網友留言，其中絕大部分都反對跳過16的做法，直指「改成17將是最大敗筆」。

有小米的忠誠用戶表示．雖然自己是「米粉」，但真的不想要改成17，「身為一個米粉感到很low」；還有網友感嘆小米好歹是排名全球前3的手機大廠，這樣的做法真的很難看。

此外，有中國網友狠酸雷軍「93閱兵沒白看」，顯然是在諷刺雷軍的自信心在看了閱兵之後暴漲，但實際上「小米從沒和蘋果坐在同一桌」，亦即雙方從來就不同個等級。

