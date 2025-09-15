晴時多雲

焦點股》仁寶：AI伺服器看好 買盤進場

2025/09/15 11:31

仁寶規劃2025年PC與非PC營收比重7：3，中期目標為6：4。（記者方韋傑攝）仁寶規劃2025年PC與非PC營收比重7：3，中期目標為6：4。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠仁寶（2324）受到市場看好AI伺服器業務前景，加上第三季營運可望回溫，今日股價延續上週漲勢，在買盤進場佈局下，盤中高點觸及31.3元，一度大漲逾5%，截至上午11時13分暫報30.5元，漲幅2.35%，成交量超過6萬張。

仁寶第三季受惠於傳統旺季、商務換機潮與電競PC需求延續，加上Chromebook出現汰換疫情期間舊機的需求，整體商用及消費PC需求可望帶動回升。此外，目前非PC業務成為仁寶轉型重心，管理層預估，第3季智慧裝置營收可能小幅季減，不過伺服器、5G、車用電子、醫療與工業等新成長事業營收可望季增高個位數百分比。

仁寶今年非PC業績全年有望年增20%，主因來自5G放量與伺服器需求成長。展望未來，仁寶規劃2025年PC與非PC營收比重7：3，中期目標為6：4。為深化伺服器布局，仁寶已宣布斥資3億美元（約新台幣90.91億元）投資美國市場，建置L10（組裝與測試）、L11（整機系統）產能，預計2026年上半年量產。

