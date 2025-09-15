台美關稅談判 啟思民本民調：7成6民眾沒信心

台美關稅談判持續進行中。啟思民本基金會今發布最新民調顯示，7成6民眾對台灣後續爭取「調降對等關稅稅率」及「避免採用疊加稅率」沒信心。（啟思民本基金會提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕台美關稅談判持續進行中。啟思民本基金會今發布最新民調顯示，7成6民眾對台灣後續爭取「調降對等關稅稅率」及「避免採用疊加稅率」沒信心；7成4民眾擔憂「20%對等關稅」稅率將衝擊中小企業生存，認為政府應該擴大對於中小微型企業以及傳統產業的支持，協助中小企業進行產業升級提升競爭力。

美國7月31日宣布台灣對等關稅稅率為20%，採疊加關稅方式課徵。總統賴清德表示，20%為「暫時性稅率」，後續達成協議可望再調降。根據啟思民本基金會最新民調，有76.3%民眾表示，對台灣後續爭取「調降對等關稅稅率」及「避免採用疊加稅率」沒有信心；67%民眾對加入區域經濟組織表現不滿意。

請繼續往下閱讀...

其次，民調顯示，有74.1%民眾擔憂「20%對等關稅」稅率將衝擊中小企業的生存，也有74%的民眾認為，政府應擴大對於中小微型企業及傳統產業的支持，協助中小企業進行產業升級提升競爭力。

另，經濟部長龔明鑫日前表示，將以「多元市場」與「930億預算」迎戰關稅，鼓勵企業根據自身狀況靈活應對，而非被單一市場的困境所限制。民調顯示， 73.1%民眾表示沒信心，而民進黨支持者有信心的比例達到56.7%。交叉分析顯示，相對於國民黨、民眾黨及無政黨認同支持者而言，民進黨支持者對於政府因應對等關稅的作為更具有信心。

第3，因應對等關稅衝擊，台積電將加碼投資1千億美元赴美設廠，總投資金額達1650億美元，後續可能會帶動相關供應鏈赴美設廠。民調顯示，63.2%的民眾認為，企業赴美投資設廠「可能造成產業外移風險」，也有24.4%民眾認為「這是企業擴大全球佈局」；84.1%民眾擔心對等關稅後將衝擊台灣整體就業市場。

最後，民調結果發現，有73.7%民眾對未來1年整體「經濟成長」感到悲觀，樂觀的比例為7.7%；有77.7%民眾對未來1年整體「就業機會」感到悲觀，樂觀的比例為7.8%；有71.9%民眾對未來1年整體「通貨膨脹」感到悲觀，樂觀的比例為6.8%。政府必須提早因應。

訪問時間為2025年9月9日至12日。調查方法是以FB廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區、教育程度。有效樣本1073位20歲以上台灣民眾。在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00個百分點以內。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法