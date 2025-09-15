小米新手機針對蘋果跳過16變17 中國網友狠酸：乾脆改成18

中國小米15系列手機於去年發布，原定今年推出的會是小米16，沒料想到卻針對蘋果，改名成小米17。（圖擷自微博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小米15系列手機於去年10月底發布，新一代旗艦機應該會是小米16，孰料小米總裁盧偉冰今（15日）宣布即將推出的是小米17，直接跳過了16，顯然是在針對近來剛發布iPhone 17的蘋果，中國網友見狀吐槽連連，笑稱乾脆改成小米18來領先蘋果。

盧偉冰今天在微博發文表示，小米17系列包括3款產品，分別為小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。盧偉冰指出，小米從5年前開啟高階化策略，堅定對標iPhone，如今iPhone 17系列的成功大家都看到了，但小米依然很有信心，因此決定直接面對iPhone。

中國網友看到消息後議論紛紛，不少人認為按照順序叫小米16也不錯，真的沒有必要改成小米17；還有微博用戶指稱這就是「硬蹭」，讓人看了真的很尷尬，而且蘋果根本就不會理會小米這種小丑行為。

