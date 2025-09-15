惠民實業16日競拍登場 預計10月2日上櫃

惠民實業董事長吳萬益表示，目前代操作勞務合約在手訂單約37億元，機電工程部分在手合約約12億元，總計在手合約近50億元，預估近兩年陸續進帳。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股惠民實業（6971）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3500張，其中2380張採競價拍賣方式承銷，投標期間為9月16日至18日，此次競拍底價28元，預計上櫃掛牌日為10月2日。董事長吳萬益表示，目前代操作勞務合約在手訂單約37億元，機電工程部分在手合約約12億元，總計在手合約近50億元，預估近兩年陸續進帳。

惠民實業成立於1997年4月，於2023年7月登錄興櫃，實收資本額3.5億元。惠民實業主要業務為水資源及廢棄物處理，水資源包含公共污水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場，也包含近期頗受社會關注的水利工程，如抽水站、滯洪池等，上述水資源處理惠民實業提供操作維護以及興建、更新及修繕工程（簡稱工程承攬）等服務。

此外，惠民實業子公司萬美崙也是運營大社石化工業區污水處理廠的ROT標案，而廢棄物處理則由惠民實業子公司萬嘉提供生活污水或工業廢水處理所產生的無機及有機污泥處理的服務，此外，惠民實業也有轉投資持股51%的惠連薄膜，主要從事淨水設備中最為廣泛使用的逆滲透膜之清洗服務，透過本業、子公司及轉投資的整合，惠民實業具備完整水資源相關的解決能力。

