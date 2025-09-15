焦點股》昇貿：大戶落跑再反手放空 重挫跌停

昇貿積極卡位先進封裝市場。（昇貿提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕錫製品廠昇貿（3305）積極切入AI（人工智慧）與半導體市場，散熱銀膏自7月起開始出貨給散熱模組大廠，7月獲利年增達141.52%，8月營收更創下歷史新高，昇貿收購半導體封裝直接材料BGA錫球廠大瑞科技，也跨入半導體先進封裝領域，近期股價大漲，值得注意的是，上週五融資大減2517張，融券大增一口氣大增逾1倍，單日大增2045張，狠心的大戶不僅落跑，還反手放空，今日昇貿早盤開高後急速跳水下殺，開盤不到20分鐘，股價重挫跌停。

截至10:18分左右，昇貿股價緊鎖跌停，跌停價139元，跌停委賣張數逾4200張。

昇貿今年前8月營收66.8億元，年增31.3%，由於中國加強稀土出口限制，昇貿可用於散熱的低溫錫膏已接獲多家國內散熱大廠急單，且順利完成產品認證，7月起大量出貨，訂單能見度直達年底；此外，近期同業瑞昇倒閉，不少客戶轉向昇貿詢問轉單事宜，目前昇貿台灣產能全滿，正積極進行越南新廠以及大瑞桃園BGA錫球二廠建置，明年散熱錫膏與半導體用BGA錫球產能有望倍增。

