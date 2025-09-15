推升金價明年中到4000美元 ! 高盛 : 央行「買盤狂潮」時間曝光

高盛預測，央行「購金」將持續3年。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高盛再度高舉「黃金牛市」旗幟，維持黃金2026年中期4000美元/盎司目標價預測。據報導，高盛所持的理由是，全球央行結構性買盤將會持續3年，加上ETF資金湧入，共同推動金價一路上漲。對此，世界黃金協會調查顯示，95%央行預期全球黃金持有量將在未來12個月增加。

據報導，自8月26日以來，黃金價格已上漲6%，突破3200至3450美元的長期盤整區間，目前穩定交投於3650美元附近。

高盛點出，背後有三大買家同時發力，包括ETF增持（對近期6%的漲幅貢獻約1.5個百分點），還有投機性部位上升（貢獻約1.2個百分點），但也增加短期回檔風險，以及央行需求回歸，在經過夏季淡季後，再出現加速跡象。

高盛強調，今年7月全球央行與機構在倫敦場外市場僅購買48噸黃金，低於2025年月均80噸的預估，這顯示典型的季節性現象，但通常自9月開始需求回升。

此外，自2022年以來，全球央行購金速度已較過去增加近5倍，而新興市場央行是關鍵推手，高盛將此視為「結構性轉折點」，並認為趨勢將再延續3年，其核心原因在於，新興市場央行的黃金配置比例仍明顯偏低。

目前中國官方黃金儲備僅佔總儲備約8%，遠低於美德等已開發國家約70%的水準，甚至低於20%的全球平均，若以20%為中期目標，並維持每月約40噸的購買速度，需時約3年才能達成。至於俄羅斯，在2014年至2020年間，黃金儲備佔比已從8%提升至20%，為新興市場央行提供了參考範例。

根據WGC的調查數據更顯示，43%的央行計畫增加黃金持倉，是2018年有紀錄以來最高比例，較去年的29%大幅上升。

高盛認為，除了全球央行的買盤，聯準會寬鬆政策預期及美國未來12個月30%的衰退風險，也將支撐ETF資金持續流入。然，高盛也提醒，投機部位的激增雖短期推高金價，但也可能帶來技術性修正壓力。

