焦點股》漢磊：真利多？爆量拉漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕化合物半導體廠漢磊（3707）近期受利多題材激勵，股價頻上漲，今股價開高走高，以59.5元開出，盤中並亮燈達62.9元漲停價，一舉上漲5.7元，突破60元關卡，本月以來，漲幅超過36%；截至10點15分，漲停打開至62.3元，成交量爆增達逾4.5萬張。漢磊與旗下嘉晶（3016）預計17日召開法說會，嘉晶今也強勢漲停至49.15元，法說行情似提前反映。

漢磊日前宣布，對碳化矽（SiC）客戶開放第4代平面型MOSFET平台，相較去年發表G3技術平台，元件面積約縮減20%，改善導通電組（Ronsp）也達20%，以因應AI、電源應用及客戶需求。漢磊今年上半年受到短期終端需求仍面臨庫存調整壓力，營運持續出現虧損，每股稅後虧損1.02元，新推平台是否有助挹注下半年營運，尚待觀察。

化合物半導體市場基本面並未改變，尤其碳化矽仍呈現殺價競爭的紅海市況。漢磊近期股價卻頻漲，市場傳出跟晶圓代工龍頭廠台積電（2330）為了解決CoWoS的矽中介板（Interposer）散熱問題，擬以12吋的單晶碳化矽取代現行材質，因碳化矽的熱導係數約高2到3倍以上。不過，漢磊碳化矽目前為6吋，8吋產能才正建置中，且台積電也才研擬中，採用時程未定，顯然這對漢磊並不會造成實質效益。

