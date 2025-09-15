晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》漢磊：真利多？爆量拉漲停

2025/09/15 10:43

漢磊週一股價爆量拉漲停。（資料照） 漢磊週一股價爆量拉漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕化合物半導體廠漢磊（3707）近期受利多題材激勵，股價頻上漲，今股價開高走高，以59.5元開出，盤中並亮燈達62.9元漲停價，一舉上漲5.7元，突破60元關卡，本月以來，漲幅超過36%；截至10點15分，漲停打開至62.3元，成交量爆增達逾4.5萬張。漢磊與旗下嘉晶（3016）預計17日召開法說會，嘉晶今也強勢漲停至49.15元，法說行情似提前反映。

漢磊日前宣布，對碳化矽（SiC）客戶開放第4代平面型MOSFET平台，相較去年發表G3技術平台，元件面積約縮減20%，改善導通電組（Ronsp）也達20%，以因應AI、電源應用及客戶需求。漢磊今年上半年受到短期終端需求仍面臨庫存調整壓力，營運持續出現虧損，每股稅後虧損1.02元，新推平台是否有助挹注下半年營運，尚待觀察。

化合物半導體市場基本面並未改變，尤其碳化矽仍呈現殺價競爭的紅海市況。漢磊近期股價卻頻漲，市場傳出跟晶圓代工龍頭廠台積電（2330）為了解決CoWoS的矽中介板（Interposer）散熱問題，擬以12吋的單晶碳化矽取代現行材質，因碳化矽的熱導係數約高2到3倍以上。不過，漢磊碳化矽目前為6吋，8吋產能才正建置中，且台積電也才研擬中，採用時程未定，顯然這對漢磊並不會造成實質效益。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財