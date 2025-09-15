焦點股》國巨：併購題材夯 外資主力力挺

併購策略市場信心升溫，外資與主力力挺國巨。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）今年積極透過併購擴張版圖，繼芝浦電子案後，上週四晚間再度宣布將公開收購電源管理IC大廠茂達（6138）28.5%股權，國巨*上週五股價大漲逾9%、來到151.5元，寫下股價分割後最高紀錄，今日開盤後股價震盪走跌，截至9:25分為止，下跌2.5元、暫報149元，成交量超過2.4萬張。

國巨*今年宣布公開收購日商芝浦電子，幾經纏鬥後，競爭對手美蓓亞上週五（12日）公告收購股數未達最低門檻，形同宣告收購行動失敗，由於國巨收購價格較高，且收購期限延長至9月18日，市場認為國巨順利收購芝浦的機率相當高。

請繼續往下閱讀...

除芝浦案即將結案外，國巨*又啟動公開收購茂達，顯示除被動元件產品外，積極擴展所有高階零組件相關產品的企圖心，此舉獲得外資與主力認同，上週五外資買超6304張，主力也同步買超1萬0431張，買超券商以凱基台北、野村、統一為主。

