焦點股》華邦電：記憶體漲價 爆量衝27元

2025/09/15 09:33

華邦電受記憶體漲價，股價爆大量破27元。（記者洪友芳攝）華邦電受記憶體漲價，股價爆大量破27元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場傳出美光對通路商發出通知，自上週五日起對所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5暫停報價；激勵記憶體廠華邦電（2344）今股價續開高走高，以26.25元開出，並走高至27.1元，上漲1.65元、漲幅6.48%，截至9點15分，成交量逾9.5萬張。

美光等國際大廠轉生產AI相關的高獲利HBM，並退出DDR4，帶動DDR4價格漲幅顯著，近期外資與市場齊看好記憶體，帶動記憶體族群價量俱揚，華邦電上周五收盤價25.45元、連3漲，成交量27.4萬張，居買超第一名，三大法人齊買，其中，外資轉買超達4.46萬張，也高居台股獲買超之首。

華邦電目前高雄廠、台中廠目前投產滿載，公司看好網通、AI伺服器與邊緣運算等產品動能相對明確，加上下半年逐季調漲DDR4等價格，法人預估有助華邦電第3季虧損明顯收斂，第4季可望轉虧為盈。

