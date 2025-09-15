教宗也發聲！批評馬斯克等企業高層領巨額薪酬加劇不平等

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在週日（14日）公開的訪問中批評特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等企業老闆領高額薪酬的情況，對於高層和勞工之間不斷擴大的薪酬差距表示擔憂，並將全球走向兩極化的原因歸咎於日益加劇的經濟不平等。

教宗在7月底接受採訪時表示，有消息稱，馬斯克將成為史上首名「兆萬富翁（trillionaire）」，教宗指出，這種財富正破壞「人類生命的價值、家庭的價值、社會的價值」。

良十四世是史上首名出生於美國的教宗，這是他在今年5月就任教宗後首次接受採訪，週日發表在天主教網站Crux上的訪問中，教宗在談到馬斯克的財富時稱「如果這是唯一還有價值的東西，那麼麻煩大了」。

馬斯克的財富包括他在特斯拉的股份，以及他在SpaceX、xAI、Neuralink和The Boring Company的私人持股，根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克目前淨資產約4190億美元（約新台幣12.71兆元）。在教宗發表這些評論之前，Informa Connect Academy預測，馬斯克的身家可能在2027年達到1兆美元（約新台幣30.34兆元）。

但教宗也提到，馬斯克不是勞工階級的收入與富人收入不斷擴大的唯一案例。教宗表示，60年前執行長的薪水可能是普通勞工的4到6倍，然而最新數據已達到一般勞工的600倍。

教宗做出批評以及他對於失去「人類生命更高價值」的警告之際，全球正針對矽谷菁英累積的巨額財富和權力對世界的影響進行爭辯。

在這次採訪發佈的前一天，梵蒂岡剛剛舉行一場以「人類博愛」為主題的世界會議，同時在聖彼得廣場舉行了一場音樂會，並由馬斯克的弟弟金巴爾．馬斯克（Kimbal Musk）旗下的公司Nova Sky Stories進行了無人機表演。

