高雄市都市地價指數續漲 橋頭區漲幅最大

〔記者侯承旭／高雄報導〕內政部公布第64期都市地價指數，調查時間從去年10月1日至今年3月31日，本期的全國都市地價總指數為106.021，比上期上漲 0.58％，漲幅已明顯趨緩；高雄市地價總指數較上期微幅上漲0.58％，住宅區、商業區及工業區地價較上期分別上漲0.58％、0.59％及0.57％，與全國的指數漲幅相當。

在高雄市各行政區中，以橋頭區指數較上期微幅上漲0.75％最高，住宅區部分，新市鎮一期發展區，鄰近捷運青埔站，交通便捷且生活機能完善，地價微幅上漲；商業區部分，橋南路及經武路一帶，傳統市場與超市等設施聚集，商圈發展成熟，地價微幅上漲。

漲幅居次的是仁武區微幅上漲0.73％，住宅區部分，勇全路附近地區鄰近澄清湖，居住品質良好，地價微幅上漲；商業區部分，京吉二路附近重劃區屬新興發展區，公共設施完備，商業活動穩定，地價微幅上漲。

台積電設廠的楠梓區較上期微幅上漲0.67％居第三，住宅區部分，高雄大學周邊及捷運後勁站鄰近地區，居住環境舒適，地價微幅上漲；商業區部分，右昌及楠梓火車站鄰近地區發展成熟且生活機能便利，地價微幅上漲；工業區部分，楠梓科技產業園區因科技S廊帶政策推動，擴廠用地需求增加，地價上漲。

