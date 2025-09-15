晴時多雲

TikTok命運未決 傳川普擬再延寬限期

2025/09/15 09:19

TikTok命運未決，傳川普擬再延寬限期。（示意圖，路透）TikTok命運未決，傳川普擬再延寬限期。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》援引知情人士消息報導，美國總統川普（Donald Trump）預計將再次推遲字節跳動（ByteDance）出售TikTok美國業務或關閉該應用程式的最後期限，原定期限為9月17日。

若消息屬實，這將是川普第4次延後執行該法律的時限。該法最初規定字節跳動必須在2025年1月前出售TikTok的美國資產，否則將面臨關閉命運。

上個月，川普曾表示已有美國買家準備接手TikTok，並表示有可能再次延長期限。然而，在週日（14日）被問及TikTok的未來時，川普卻含糊其辭。

川普對記者表示：「我可能會，也可能不會（延長期限），我們正在與TikTok談判。可能會讓它消失，也可能不會，我不知道，這取決於中國。」他補充說：「這事沒那麼重要，我之所以想保留它，是為了孩子們。」

白宮尚未就預期延期發表評論，但若TikTok出售或撤資的最後期限再被推遲，將顯示出川普政府對關閉這款擁有1.7億美國用戶的應用程式有所保留。

