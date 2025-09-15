iPhone 17預售瞬間秒罄！中國官網擠崩 小米總裁曝「1產品」很強

蘋果在中國發布iPhone 17 / Pro預售，首發即秒罄，目前已排至10月出貨。（擷取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果（Apple）在中國時間12日晚上8點正式開啟iPhone17系列預售，立即瞬間秒罄，其受歡迎的火熱程度，超乎市場預期。據報導，9月12日晚間8點，大量消費者湧入官網與門市，導致Apple Store App與網頁一度癱瘓，僅停留在「歡迎頁」長達數分鐘，無法順利進入購買頁面。

中媒指出，「iPhone 17搶不到」迅速竄上微博熱搜。小米總裁盧偉冰發文稱，這是iPhone變動最大的一年，其中iPhone 17 標準版的確很強，「牙膏擠爆」，至於Air非常驚艷，有可能會重新啟動超薄手機市場，而Pro全新設計雖有爭議，但辨識度提高了。

據了解，中國市場的「擠牙膏」說法，最早源自於一些PC硬體廠商（如英特爾），指稱它們每年產品性能升級幅度很小，像擠牙膏一樣一點點地放出提升，被中國網友認為缺乏誠意、意在延長產品更新周期和利潤最大化。

但這個說法也廣泛應用於手機圈，尤其是蘋果的iPhone系列。在過去幾年，蘋果常被吐槽在標準版iPhone上「擠牙膏」，例如蘋果沿用60Hz螢幕多年，當安卓陣營中高階機型早已普及高刷螢幕時，iPhone標準版直到iPhone17才用上，以及部分功能下放慢：有些Pro版本才有的功能，要隔很久才會下放到標準版。

中媒指出，iPhone 17開放預售，不僅蘋果官方管道塞車，連中國店商平台京東與天貓也相繼出現延遲或排隊提示。其中，京東開賣僅一分鐘，全系列便顯示「無貨」。

天貓平台的iPhone 17與17 Pro Max兩分鐘內售罄，Pro僅剩少量機型，雖然後續多次補貨，但出貨時間已延後，不再是首批「9月19日24點前」交貨。

至於一貫以「破發快、降幅大」著稱的拼多多平台，在蘋果iPhone 17系列正式啟動預購後，其人民幣百億補貼專區已火速推出iPhone新品，其中iPhone17 系列降價近1000元人民幣（約新台幣4251元）（以下同），成為目前中國網路平台降價力度最大的首發通路。

資料顯示，拼多多在具體補貼後，iPhone 17系列價格如下，256GB 售5099元（約新台幣2萬1680元）、512GB售7099元（約新台幣3萬0182元），Pro系列的256GB售8099元（約新台幣3萬4434元）、512GB售1萬99元（約新台幣4萬2393元）、1TB 版本暫時缺貨。

至於iPhone 17 Pro Max，其256GB售9099元（約新台幣3萬8695元）、512GB售1萬1099元（約新台幣4萬7200元）、1TB 暫無供應、2TB售17099元（約新台幣7萬2716元）。

中媒指出，iPhone 17「牙膏擠爆」的標準版意外走紅，預約量大幅超過Pro系列，主要原因在於功能大幅升級卻維持親民價格。

根IT之家消息，蘋果iPhone 17和iPhone 17 Pro系列在12日晚間8點開啟預售，首發即售罄。目前iPhone 17和iPhone 17 Pro 系列在蘋果官網都已排到10 月出貨。

