晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國「兼職求生潮」爆發 ! 平台兼差職缺大增50％ 數字揭「1困境」

2025/09/15 10:12

美國就業招募大幅放緩，想尋找穩定全職工作的人面臨越來越嚴重的困境。（示意圖，彭博）美國就業招募大幅放緩，想尋找穩定全職工作的人面臨越來越嚴重的困境。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國經濟學家Gregory Daco表示，愈來愈多美國人在離職後發現、他們在尋找工作機會及重返職場方面陷入微妙的處境。他指出，目前的求職者中，有25%的人至少失業6個月，1年前是接近20%。

對此，LinkedIn美洲區經濟主管坎藤嘉（Corory Kantenga）表示，許多雇主透過兼差職位（而非直接裁員）來「縮減工時、藉此管控日益高漲的勞動成本」。他指出，過去3年來、在LinkedIn網站上的兼差職缺增加了50%。

據報導，美國官方失業率仍維持在4.3%低點，但實際勞動市場已悄悄陷入一場結構性轉變，「越來越多的美國人只能從事他們能得到的工作，而不是他們想要的工作」。目前的勞動市場降溫，這意味著越來越多美國人被迫從事兼職工作或臨時性崗位，即便這些職位無法維持生活所需。

另一項更全面的失業指標（U-6 指數）在8月升至8.1%，創下近4年來新高。想找全職卻只能打零工，以及已經放棄找工作的人的數據已連續兩年緩步上升，最新公布的就業數據也顯示，實際就業情況比想像中更疲弱。

根據美國勞工部勞工統計局（BLS）9月5日公布，今年8月兼職工作者（每週通常工作不到35小時）人數月增59.7萬人至2903.4萬人，創1968年開始統計以來最高。與此同時，8月美國失業人口當中、失業達27週或更久的待業族人數月增10.4萬人至193.0萬人，創2021年12月以來最高。

報導指出，現今美國企業不敢輕易徵才，員工對轉職缺乏信心。紐約聯準銀行最新調查指出，美國人對「萬一失業是否能找到新工作」的信心，創下2013年來新低。

雖然有些人選擇兼職以照顧家人、就學或尋求彈性工時，但更多人是被迫兼職，只是為了維持最低收入。這不僅代表薪資降低，也伴隨退休金縮水、缺乏福利與職涯停滯等風險。

上週美國初次申請失業救濟人數攀升至2021年10月以來新高；而在7月，美國也首次出現求職者人數超過職缺數，這是4年來頭一遭。

據報導，34歲的軟體工程師雷諾茲（James Reynolds）擁有電腦科學學位，也難逃「打工求生」。他在6月離開了一份不喜歡的無線通訊公司職位後，難以找到6位數薪資的工作。如今他只能在丹佛的三明治店打工，時薪18美元（約新台幣545元）、每週工時約20小時。

他稱，從學校畢業後，我以為自己已經準備好進入白領工作，結果是這樣，「光是活下來就是挑戰」。

另一位44歲的安德森（Kristal Andersen）是教育學博士，在失業後也只能做行政零工。她曾在加州University of Antelope Valley大學擔任教師與系所主管。但在校方去年初關閉後，只能留任做些行政雜務（如成績單處理）。

她指出，已投遞超過400份履歷，從學術、文書、咖啡師到速食業，但沒有一份成功，因而還疑是否是因為自己學歷太高，讓零售業不願錄用，現今只能持續兼職，並尋找其他工作來增加工作時間。

目前她一家4口靠她微薄工資維生，「過的是月光族、甚至日光族的生活」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財