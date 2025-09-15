美國「兼職求生潮」爆發 ! 平台兼差職缺大增50％ 數字揭「1困境」

美國就業招募大幅放緩，想尋找穩定全職工作的人面臨越來越嚴重的困境。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國經濟學家Gregory Daco表示，愈來愈多美國人在離職後發現、他們在尋找工作機會及重返職場方面陷入微妙的處境。他指出，目前的求職者中，有25%的人至少失業6個月，1年前是接近20%。

對此，LinkedIn美洲區經濟主管坎藤嘉（Corory Kantenga）表示，許多雇主透過兼差職位（而非直接裁員）來「縮減工時、藉此管控日益高漲的勞動成本」。他指出，過去3年來、在LinkedIn網站上的兼差職缺增加了50%。

據報導，美國官方失業率仍維持在4.3%低點，但實際勞動市場已悄悄陷入一場結構性轉變，「越來越多的美國人只能從事他們能得到的工作，而不是他們想要的工作」。目前的勞動市場降溫，這意味著越來越多美國人被迫從事兼職工作或臨時性崗位，即便這些職位無法維持生活所需。

另一項更全面的失業指標（U-6 指數）在8月升至8.1%，創下近4年來新高。想找全職卻只能打零工，以及已經放棄找工作的人的數據已連續兩年緩步上升，最新公布的就業數據也顯示，實際就業情況比想像中更疲弱。

根據美國勞工部勞工統計局（BLS）9月5日公布，今年8月兼職工作者（每週通常工作不到35小時）人數月增59.7萬人至2903.4萬人，創1968年開始統計以來最高。與此同時，8月美國失業人口當中、失業達27週或更久的待業族人數月增10.4萬人至193.0萬人，創2021年12月以來最高。

報導指出，現今美國企業不敢輕易徵才，員工對轉職缺乏信心。紐約聯準銀行最新調查指出，美國人對「萬一失業是否能找到新工作」的信心，創下2013年來新低。

雖然有些人選擇兼職以照顧家人、就學或尋求彈性工時，但更多人是被迫兼職，只是為了維持最低收入。這不僅代表薪資降低，也伴隨退休金縮水、缺乏福利與職涯停滯等風險。

上週美國初次申請失業救濟人數攀升至2021年10月以來新高；而在7月，美國也首次出現求職者人數超過職缺數，這是4年來頭一遭。

據報導，34歲的軟體工程師雷諾茲（James Reynolds）擁有電腦科學學位，也難逃「打工求生」。他在6月離開了一份不喜歡的無線通訊公司職位後，難以找到6位數薪資的工作。如今他只能在丹佛的三明治店打工，時薪18美元（約新台幣545元）、每週工時約20小時。

他稱，從學校畢業後，我以為自己已經準備好進入白領工作，結果是這樣，「光是活下來就是挑戰」。

另一位44歲的安德森（Kristal Andersen）是教育學博士，在失業後也只能做行政零工。她曾在加州University of Antelope Valley大學擔任教師與系所主管。但在校方去年初關閉後，只能留任做些行政雜務（如成績單處理）。

她指出，已投遞超過400份履歷，從學術、文書、咖啡師到速食業，但沒有一份成功，因而還疑是否是因為自己學歷太高，讓零售業不願錄用，現今只能持續兼職，並尋找其他工作來增加工作時間。

目前她一家4口靠她微薄工資維生，「過的是月光族、甚至日光族的生活」。

