晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

退休後錢不夠用 ! 日媒曝「3大陷阱」讓退休夢成一場空

2025/09/15 16:56

日媒指出，有三大危險陷阱，讓退休後錢財不夠用。（示意圖，彭博）日媒指出，有三大危險陷阱，讓退休後錢財不夠用。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於20到40歲的人來說，退休似乎是一件遙遠的事，但總有一天會來。日媒指出，日本上班族退休後，有3大危險陷阱會導致「錢不夠用」的情況發生，包括認為買了房子就會留下資產、對房貸樂觀看待，以及退休後進行押注性投資，還有未先立繼承遺囑。

專家指出，當你退休時，收入就會減少，且隨著年齡的增長，會發生你年輕時從未想像過的變化，例如由於健康狀況不佳而無法工作，以及經濟狀況也可能與「當前預測」完全不同，可以說在退休後，會有各種各樣的「金錢陷阱」等著我們。

據報導，日本最常見的3個「金錢陷阱」，將會導致退休後進入沒錢模式。陷阱一，房貸樂觀偏誤，認為「買了房子就會留下資產」。

一位43歲男性買房後，房屋貸款年限高達35年，他自認月付能負擔。但買房後有許多衍生成本，包括管委費、修繕基金、地價稅等，實際的年支出高達約185萬日圓（約新台幣近38萬元）。

這名男性在近50歲遭裁員，被迫尋找新的工作，但年收入卻大幅下降，當時支付孩子學費而陷入經濟困境，但退休後就無能負擔。由於健康狀況每況愈下，他很難繼續全職工作，微薄的退休金很快就用完了。

但維修房屋金額有所增加，房貸的還款期仍長，在借款人78歲時才結束，這這位男性決定賣掉這套公寓，最終賣屋「打平出場」，沒有留下資產，只剩「早知道就先存老本、租屋也好」的悔意。

根據日本住房金融局統計，近年來日本抵押貸款違約率一直在3%左右。專家指出，買房成本不只月供，還有長年維護費、利率與收入風險都要一起算，這名男性當初應繼續租房，為退休儲蓄，而不是給自己太大的壓力。

陷阱二是，一位男性將退休金與繼承款全數投入「高利率、看漲」的新興國外幣存款，結果匯率一路走弱，最後認賠出場，其資產幾乎少一半。專家指出，高齡啟動投資的王道是「長期、分散、定期定額」，而不是「短期、集中、一筆買」。

陷阱三：相續認知落差，「有租金不愁」可能一場空。一名40多歲女性再婚後與先生同住，但配偶在70歲驟逝，名下除自宅外還有一間公寓。這位女性本以為，可靠租金度日，但先生前妻所生3名子女聲稱具有繼承權。

倘若該女性能以現金支付前妻孩子的繼承權，那她就能繼承這套公寓，但卻因現金不足，只能被迫賣屋分割，由於房產不在市區，導致賣價有限，分完遺產後金錢所剩不多，退休資金陷入不安。

專家指出，遺囑與生前規劃可大幅降低爭議與被迫變賣的風險。即使存在遺書，明確遺囑仍能提高配偶可取得部分。

日媒指出，這三起案件的共同點是缺乏「知識」和「準備」。假如上班族在退休前，先考慮到疾病或工作變動等風險，並以合理的價格購買房屋，那麼抵押貸款不會對您的家庭財務造成壓力。

在投資規劃上，也遵循「長期、多元化和儲蓄」的基本原則，並專注於低風險投資，那麼就不會遭受任何重大損失。最後，若遇到先生遽逝，如果提前立下遺囑，說明會把所有財產留給太太，就可獲得更多的資產。至於前妻的孩子們雖有合法保留的繼承權，但只能獲得一半。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財