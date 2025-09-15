退休後錢不夠用 ! 日媒曝「3大陷阱」讓退休夢成一場空

日媒指出，有三大危險陷阱，讓退休後錢財不夠用。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於20到40歲的人來說，退休似乎是一件遙遠的事，但總有一天會來。日媒指出，日本上班族退休後，有3大危險陷阱會導致「錢不夠用」的情況發生，包括認為買了房子就會留下資產、對房貸樂觀看待，以及退休後進行押注性投資，還有未先立繼承遺囑。

專家指出，當你退休時，收入就會減少，且隨著年齡的增長，會發生你年輕時從未想像過的變化，例如由於健康狀況不佳而無法工作，以及經濟狀況也可能與「當前預測」完全不同，可以說在退休後，會有各種各樣的「金錢陷阱」等著我們。

請繼續往下閱讀...

據報導，日本最常見的3個「金錢陷阱」，將會導致退休後進入沒錢模式。陷阱一，房貸樂觀偏誤，認為「買了房子就會留下資產」。

一位43歲男性買房後，房屋貸款年限高達35年，他自認月付能負擔。但買房後有許多衍生成本，包括管委費、修繕基金、地價稅等，實際的年支出高達約185萬日圓（約新台幣近38萬元）。

這名男性在近50歲遭裁員，被迫尋找新的工作，但年收入卻大幅下降，當時支付孩子學費而陷入經濟困境，但退休後就無能負擔。由於健康狀況每況愈下，他很難繼續全職工作，微薄的退休金很快就用完了。

但維修房屋金額有所增加，房貸的還款期仍長，在借款人78歲時才結束，這這位男性決定賣掉這套公寓，最終賣屋「打平出場」，沒有留下資產，只剩「早知道就先存老本、租屋也好」的悔意。

根據日本住房金融局統計，近年來日本抵押貸款違約率一直在3%左右。專家指出，買房成本不只月供，還有長年維護費、利率與收入風險都要一起算，這名男性當初應繼續租房，為退休儲蓄，而不是給自己太大的壓力。

陷阱二是，一位男性將退休金與繼承款全數投入「高利率、看漲」的新興國外幣存款，結果匯率一路走弱，最後認賠出場，其資產幾乎少一半。專家指出，高齡啟動投資的王道是「長期、分散、定期定額」，而不是「短期、集中、一筆買」。

陷阱三：相續認知落差，「有租金不愁」可能一場空。一名40多歲女性再婚後與先生同住，但配偶在70歲驟逝，名下除自宅外還有一間公寓。這位女性本以為，可靠租金度日，但先生前妻所生3名子女聲稱具有繼承權。

倘若該女性能以現金支付前妻孩子的繼承權，那她就能繼承這套公寓，但卻因現金不足，只能被迫賣屋分割，由於房產不在市區，導致賣價有限，分完遺產後金錢所剩不多，退休資金陷入不安。

專家指出，遺囑與生前規劃可大幅降低爭議與被迫變賣的風險。即使存在遺書，明確遺囑仍能提高配偶可取得部分。

日媒指出，這三起案件的共同點是缺乏「知識」和「準備」。假如上班族在退休前，先考慮到疾病或工作變動等風險，並以合理的價格購買房屋，那麼抵押貸款不會對您的家庭財務造成壓力。

在投資規劃上，也遵循「長期、多元化和儲蓄」的基本原則，並專注於低風險投資，那麼就不會遭受任何重大損失。最後，若遇到先生遽逝，如果提前立下遺囑，說明會把所有財產留給太太，就可獲得更多的資產。至於前妻的孩子們雖有合法保留的繼承權，但只能獲得一半。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法