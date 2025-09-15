晴時多雲

豐田不是畢業生最愛企業！本田以「意想不到吸引力」拿下第1

2025/09/15 12:35

豐田不是畢業生最愛企業！本田以「意想不到吸引力」拿下第1名。（法新社）豐田不是畢業生最愛企業！本田以「意想不到吸引力」拿下第1名。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕豐田（TOYOTA）不再是畢業生最嚮往的公司，根據1份針對日本汽車、機械及電氣設備行業中，畢業生心目中最嚮往的公司調查顯示，本田（Honda）以多元化業務發展、擁有１個獨立的研究機構、其靈活的技術投資和敢於承擔風險的能力及全球人力資源策略4個原因，成為畢業生能夠實現並追求自己熱愛事業的企業，而豐田則因年輕人覺得自己被大公司的邏輯吞噬，難以實現自我價值，因此，排名退居第4。

日媒報導，日本文化廣播Career Partners就業資訊研究所公佈了針對2026年畢業生的「後期求職品牌排名調查」結果，伊藤忠商事株式會社在綜合排名中位居第1，不過，若只單看汽車、機械和電氣設備行業中，本田位居第1（總排名第10），索尼位居第2，松下集團位居第3，豐田位居第4，至於第5至10依序為小松製作所、精工愛普生、日立製作所、富士通、久保田和大金工業。

交通和經濟專欄作家北條圭太表示，現今的年輕人在職業發展方面往往優先考慮自己的熱情和興趣 ,他們越來越重視的是能夠實現並追求自己熱愛的事業，而不是職業發展或高薪。越來越多的年輕人將自我實現和成就感的滿足感置於大公司的穩定性之上，這種價值觀的轉變與頂級品牌就業排名的結果直接相關。

業務多元化

本田成為最受畢業生嚮往公司的原因主要有4點，首先是其業務多元化的聲譽，本田的業務範圍廣泛，涵蓋摩托車、汽車、割草機和發電機等動力產品，以及航空、船舶、氫能、機器人和航太等新興領域。

將這些不同領域培育的技術結合起來並產生協同效應的想法也對年輕人很有吸引力。

此外，公司固執地保留公司名稱中的「Giken」部分，是希望透過其名稱來吸引年輕人，而不是成為汽車公司。

擁有獨立的研究機構

其次是根植於其研究機構的文化和技術文化，本田擁有獨立的研究機構—本田技術研究所。預計2024財年的研發支出約為9000億日圓（約新台幣1890億元、佔銷售額的5.5%），相較於豐田的1.3兆日圓（約新台幣2730億元、佔銷售額的3.9%），本田對研發的投入相當可觀。該機構的設立旨在讓研究生畢業生和高級專業人員充分發揮自主權。

靈活的技術投資和敢於承擔風險的能力

第3個關鍵在於其靈活的技術投資和敢於承擔風險的能力，為了實現零環境影響和零交通事故的社會，本田專注於電動化技術、自動駕駛和駕駛輔助系統。此外，本田也致力於透過網路連線汽車和數位服務創造新的價值，這種快速且靈活的決策也使其對年輕人更具吸引力。

全球人力資源策略

第4個關鍵因素是其全球人力資源策略，本田的海外銷售額佔其總銷售額的80%以上，在全球75個地區設有生產基地，並擁有由360家集團公司組成的強大供應鏈。本田的產品銷往眾多國家和地區，並正在加強與海外公司在電氣化和軟體領域的策略合作夥伴關係。

至於豐田退居第4，主要是「大公司病」的形象仍然根深蒂固，許多年輕人感到被大公司的邏輯吞噬，難以實現自我價值。

報導指出，豐田的失敗可能源自於其龐大規模所帶來的穩定性和僵化的阻力，這項排名不僅反映了整體的職業受歡迎程度，也反映了日本不斷變化的產業結構和年輕人才的態度。忽視年輕人群體變化的企業可能會失去人才，並損害其中長期競爭力。日本企業整體上需要更加關注年輕人的價值觀和態度，並致力於制定職業支持和國際市場的成長策略。

