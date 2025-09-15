晴時多雲

黃金牛市狂歡中！美銀：「除美元皆可買」時代來臨了

2025/09/15 08:47

黃金牛市狂歡中！美銀表示，「除美元外皆可買」時代來臨了。（美聯社）黃金牛市狂歡中！美銀表示，「除美元外皆可買」時代來臨了。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「除美元外皆可買」時代來臨！美銀表示，過去主導市場的「除了債券皆可買」（ABB）交易將終結，取而代之的是「除了美元皆可買」（ABD）的新範式，這項轉變源自於美國名目GDP成長率見頂，促使美元走弱、債券多頭回歸，對利率敏感資產和國際市場帶來利多，在此背景下，黃金的戰略價值愈發凸顯，美銀認為，在資金大量流入，顯示黃金的牛市已從“安靜”變為“喧囂”，預計金價將進一步上漲。

華爾街見聞報導，美銀策略師哈內特（Michael Hartnett）發布最新研發指出，市場正密切關注聯準會的議息會議，並普遍預期至少降息25個基點，他指出，市場當前的反應顯示，投資者認為聯準會此次降息具有“可信度”，是在美國經濟成長重新加速的背景下採取的行動。這項預期推動了風險平價策略的回升，突破了2024年的高點。

今年以來，主要資產表現分化顯著，黃金以高達38%的漲幅一馬當先，遠超全球股市（25%）和比特幣（23%）的表現。相較之下，美元和石油成為最大的輸家，年初至今分別下跌10%和13%。這種表現差異為Hartnett關於美元弱勢的判斷提供了註腳。

Hartnett引用一句市場主流觀點稱：聯準會正在市場高點時降息，我將繼續做多股票，直到明年春天我們開始擔心（美國）中期選舉。

Hartnett認為，支撐「ABB」交易逆轉的核心邏輯在於美國名目GDP成長即將見頂。自2020年以來，美國名目GDP成長了驚人的54%，創下二戰以來的最強增幅。然而，他預測這一成長動能將在2025年達到頂峰，年化成長率將因政府支出和勞動市場的走弱而從6%放緩至4%。

名目成長見頂，通常也意味著債券殖利率的見頂，因此，Hartnett判斷，債券市場長達數年的殘酷熊市正在2025年迎來終結。隨著「ABB」交易的周期性結束，那些長期被市場冷落的、對利率敏感的資產，例如小型股和價值股，將迎來利好。數據顯示，小型股相對於大盤股的滾動回報率已接近100年來的低點，暗示其修復空間巨大。

隨著「ABB」交易的落幕，Hartnett提出了2025年的新主題「除了美元皆可買」，他認為，美元走弱、歐洲和日本通貨緊縮時代的結束、以及歐美亞洲的財政擴張，都為做多非美資產提供了理由，他明確表示，應該「做多國際市場」。

在此背景下，黃金的戰略價值愈發凸顯。 Hartnett稱，黃金是對沖「無政府狀態和美元貶值風險」的工具。儘管近期大量資金流入（記錄有史以來第4大單週流入）顯示黃金的牛市已從“安靜”變為“喧囂”，但他預計金價將進一步上漲。

此外，他建議投資人透過配置中國科技股，來對沖和平衡在美國AI泡沫中的風險敞口。

儘管AI仍然是可預見的未來市場最亮的閃光點，但背後也隱藏著風險。 Hartnett指出，為AI泡沫提供資金的資本支出正在急劇膨脹。超大規模資料中心的資本支出佔其現金流的比例，已從2023年的35%飆升至72%。

這意味著，日益增長的資本支出將越來越依賴債務（尤其是私募信貸）來融資。然而，一個反常的現象是，科技業的信貸利差已接近1997年以來的最窄水準。 Hartnett就此分析，這表明信貸投資者目前並未對AI行業的「燒錢」風險感到擔憂，市場似乎進入了對風險「視而不見」的狀態。

