日本雙創歷史新高！65歲老人佔總人口近3成、在職老年人達930萬

日本65歲以上老人佔總人口的比例，達到歷史最高水準的29.4%，在職老年人口也達到歷史最高水準的930萬人。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕9月15日是日本的敬老日，日本65歲以上老人佔總人口的比例，達到歷史最高水準的29.4%；在職老年人口也達到歷史最高水準的930萬人。

日本總務省公佈截至9月15日的人口推算結果。結果顯示，65歲以上人口為3619萬人，比去年減少5萬人。其中，男性為1568萬人，女性為2051萬人，女性比男性多483萬人。這是自有可比較資料以來，繼2023年之後，第二次出現65歲以上人口減少的情況。

同時，老年人口在總人口中所佔比例創歷史新高，達到29.4%，比去年增加了0.1個百分點。

總務省勞動人口調查顯示，去年就業老年人口比前一年增加了16萬人，達到930萬人，創歷史新高。去年，65歲以上族群的就業率為25.7%，比前一年上升了0.5個百分點。

依年齡組別劃區分，65歲至69歲為53.6%，70歲至74歲為35.1%，75歲以上為12.0%。

總務省表示：由於勞動力短缺和退休年齡延長，老年人的就業機會增多，因此預計老年人就業人數將持續增加。

