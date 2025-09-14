韓國撒錢10.6兆元換降低關稅 美智庫譏「荒謬愚蠢」的天文數字

美國智庫經濟政策研究中心（CEPR）稱，韓國政府承諾向川普政府投資3500億美元（約台幣10.6兆元）以降低關稅是一個「荒謬愚蠢的決定」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普的關稅威脅下，許多國家和企業不得不承諾對美國擴大投資。美國智庫經濟政策研究中心（CEPR）稱，韓國政府承諾向川普政府投資3500億美元（約台幣10.6兆元）以降低關稅是一個「荒謬愚蠢的決定」。

CEPR高級經濟學家迪恩貝克（Dean Baker）在該中心網站上發表文章，強烈批評韓日美三國近期達成的貿易協定。他寫道：「儘管投資承諾的性質尚不明確，但如果它們與川普所描述的有任何相似之處，那麼韓日接受該協定就是荒謬和愚蠢。」

迪恩貝克說：「韓國不必向美國支付『天文數字般』的金額，只要動用其中的一部分資金，就足以支持那些因關稅上調而受到損害的出口企業和工人。」

韓國與美國於7月底達成關稅協議。該協議的主要內容是美國將對韓國進口產品的關稅從25%降至15%，而韓國承諾向美國投資3500億美元。然而，美國隨後要求韓國開立空白支票，這實際上結束了雙邊爭端。美國將把這3500億美元投資於其選擇的領域，投資回收後，韓國將獲得90%的利潤。

貝克用簡單的數學計算來說明這筆交易的不合理性。他估計，如果關稅稅率回升至25%，韓國對美出口將減少125億美元，相當於韓國GDP的0.7%。

貝克批評，很難理解韓國為何要向川普支付3500億美元來保護125億美元的出口。他認為：「即使他們只支付川普要求金額的二十分之一，他們仍然可以支持受出口下滑影響的工人和企業，並且仍然能夠獲得更高的利潤。」

