放棄金融業！他30歲靠「沒落產業」翻身當上CEO 年收破6億

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國一名企業家以驚人逆轉的人生選擇引發關注。他原本在華爾街從事資產管理，卻在23歲時毅然辭職，拿出畢生積蓄與貸款加盟一家「沒落」的冷凍優格店。然而，短短數年後，30歲的他不僅成為最大加盟主，更收購整個品牌成為執行長，協助公司翻身，讓該品牌在去年賺進2060萬美元（約新台幣6.2億元）。

《CNBC》報導，美國一名男子Neil Hershman在2017年大學畢業後搬到紐約，並在資產管理公司工作，雖然他從小很少吃優格，但當時住家附近就有一家16 Handles自助式冷凍優格店，讓他慢慢成為常客。

然而，僅僅2年後，他發現金融業不適合自己。2019年，23歲的他毅然辭職，用盡幾乎所有積蓄16萬美元（約新台幣482萬元），再加上貸款近40萬美元（約新台幣1205萬元），加盟了第一家16 Handles優格店，即便自助式冷凍優格產業當時正逐步萎縮。他回憶說「我想找一個更親身投入、更接地氣的事業。」

Hershman坦言，剛開始投入餐飲業時，他親自站櫃檯、收銀、輪班，從頭學習營運細節。到2022年，他已經擁有6家門市，並成為最大加盟主。但他不滿足。他與總部會面時，發現公司營運已「停滯不前」，缺乏活力與創新。同年，他以名下店面作為抵押，提出收購整家公司，價格未公開。如今，他是公司大股東。

幾年內，他憑藉創新行銷與限定口味成功抓住消費者味蕾，並大幅提升品牌熱度。自他接手後，公司已新開約10家分店，目前還有18位加盟主準備展店，預計今年新增5至6家門市。公司總部的營運也已轉虧為盈。

根據文件顯示，2024年時，16 Handles營收為2060萬美元，2025年前6月已突破1250萬美元（約新台幣3.8億元）。目前品牌在美國東岸擁有約40家門市，自Hershman接手後，同店銷售連續年增逾10%，顧客消費額與來客數顯著回升。

對Hershman而言，這只是開始。他預計未來幾年門市成長到約100家，最終希望16 Handles成為家喻戶曉的品牌。他表示，金融業教會我如何評估風險；現在則要管理冷凍優格與餅乾麵糰的庫存。他笑說，兩者都很波動，但這份工作有趣得多。

