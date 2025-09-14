晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

放棄金融業！他30歲靠「沒落產業」翻身當上CEO 年收破6億

2025/09/14 20:38

Neil Hershman成為1家冷凍優格店最大股東。（翻攝自網路）Neil Hershman成為1家冷凍優格店最大股東。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國一名企業家以驚人逆轉的人生選擇引發關注。他原本在華爾街從事資產管理，卻在23歲時毅然辭職，拿出畢生積蓄與貸款加盟一家「沒落」的冷凍優格店。然而，短短數年後，30歲的他不僅成為最大加盟主，更收購整個品牌成為執行長，協助公司翻身，讓該品牌在去年賺進2060萬美元（約新台幣6.2億元）。

《CNBC》報導，美國一名男子Neil Hershman在2017年大學畢業後搬到紐約，並在資產管理公司工作，雖然他從小很少吃優格，但當時住家附近就有一家16 Handles自助式冷凍優格店，讓他慢慢成為常客。

然而，僅僅2年後，他發現金融業不適合自己。2019年，23歲的他毅然辭職，用盡幾乎所有積蓄16萬美元（約新台幣482萬元），再加上貸款近40萬美元（約新台幣1205萬元），加盟了第一家16 Handles優格店，即便自助式冷凍優格產業當時正逐步萎縮。他回憶說「我想找一個更親身投入、更接地氣的事業。」

Hershman坦言，剛開始投入餐飲業時，他親自站櫃檯、收銀、輪班，從頭學習營運細節。到2022年，他已經擁有6家門市，並成為最大加盟主。但他不滿足。他與總部會面時，發現公司營運已「停滯不前」，缺乏活力與創新。同年，他以名下店面作為抵押，提出收購整家公司，價格未公開。如今，他是公司大股東。

幾年內，他憑藉創新行銷與限定口味成功抓住消費者味蕾，並大幅提升品牌熱度。自他接手後，公司已新開約10家分店，目前還有18位加盟主準備展店，預計今年新增5至6家門市。公司總部的營運也已轉虧為盈。

根據文件顯示，2024年時，16 Handles營收為2060萬美元，2025年前6月已突破1250萬美元（約新台幣3.8億元）。目前品牌在美國東岸擁有約40家門市，自Hershman接手後，同店銷售連續年增逾10%，顧客消費額與來客數顯著回升。

對Hershman而言，這只是開始。他預計未來幾年門市成長到約100家，最終希望16 Handles成為家喻戶曉的品牌。他表示，金融業教會我如何評估風險；現在則要管理冷凍優格與餅乾麵糰的庫存。他笑說，兩者都很波動，但這份工作有趣得多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財