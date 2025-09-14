台積電入列！外媒：4隻股票納入「個人儲蓄帳戶」改變財富

AI投資當道，外媒推薦4家能夠帶來不同投資機會的股票，其中包括台積電和ASML。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如果您正權衡哪些人工智慧（AI）股票適合納入個人儲蓄帳戶 （ISA）， 外媒The Motley Fool專欄作家Ben McPoland推薦了4家能夠帶來不同投資機會的股票，其中就包括了台積電，它們將改變財富投資的遊戲規則。

許多投資者透過標準普爾500指數和納斯達克100指數等指數投資，在股票和股票個人儲蓄帳戶 （ISA）中大量投資人工智慧 （AI） 。這些指數主要由七大科技股主導，它們在該技術領域投入了巨額資金。

然而，對於那些想要更有針對性地接觸人工智慧的人來說，還有其他4隻股票值得考慮。它們是艾斯摩爾（ASML）、台積電（TSM）、企業軟體公司Salesforce和富時信託（Footsie trust）。

ASML是全球唯一供應製造尖端半導體所需的先進EUV（極紫外線）微影曝光機的公司。台積電是這些系統的主要買家，並利用它們為輝達等公司生產AI晶片。

鑑於ASML基礎性的重要性，你可能會認為這些股票非常昂貴。但事實並非如此，ASML和台積電的預期本益比分別為26倍和22倍。

相較之下，輝達和特斯拉的本益比分別為39倍和138倍，而人工智慧軟體公司Palantir的本益比更是高達122倍，簡直是天壤之別。因此，它們的估值低於許多其他人工智慧股票，尤其是美國公司。

至於風險，由於宏觀經濟和地緣政治的不確定性，ASML 無法保證2026年實現任何成長，這些不確定性正在困擾晶片製造商。這種情況增加不確定性，但值得注意的是，分析師預計2027年ASML將恢復兩位數成長。台積電並沒有面臨這樣的阻力，預計中期內將持續維持20%以上的成長。

第3檔Salesforce的股價頗具吸引力。今年迄今，該股已下跌26%，預期本益比僅22倍（略低於標準普爾500指數）。該公司仍在持續成長，第2季營收成長10%，達到102億美元。

最後，一籃子股票現在以蘇格蘭抵押貸款投資信託的形式出現，富時100指數公司（Footsie trust）的投資組合中有許多知名的人工智慧公司，包括輝達、Meta和亞馬遜，以及ASML和台積電。





