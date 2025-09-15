「職棒教父」洪騰勝北市兩精華店面遭法拍 合計底價逾3.56億

有「職棒教父」稱號的兄弟大飯店創辦人之一的洪騰勝，其持有的「首都銀行大樓」1樓店面1/3產權遭到法拍。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕有「職棒教父」稱號的兄弟大飯店創辦人之一的洪騰勝，驚爆台北市兩處精華店面遭法拍，根據司法院法拍屋公告，洪遭到法拍的店面分別是光華商圈內、八德路一段上的一幢地上4層透天店面，以及敦化南路一段、忠孝東路四段口的「首都銀行大樓」1樓店面的1/3產權，一拍底價各約1.96億餘元、1.6億餘元，預計11月18日執行一拍。

根據寬頻房訊彙整，洪遭到法拍的光華商圈透天店面，地坪約32.07坪、建坪約111.59坪，拆算一拍每坪底價近500萬元，至於，首都銀行大樓1樓店面建坪約118.02坪、拆算一拍每坪底價約166.45萬元。

請繼續往下閱讀...

兩筆店面均有抗性 拍定難度高

根據法拍屋公告，遭到法拍的八德路透天店面，目前由法人騰勝貿易承租，租期自2023年1月1日起，截至2043年12月31日為止，租期長達20年，且每月租金只有1.85萬元，20年租金收入也僅有444萬元，若以一拍底價推估，租金收益率僅0.11%，且載明似有產權紛爭，加上查封前已出租，因此，全案拍定後不點交。

至於，遭到首都銀行大樓的1樓，目前則是空屋狀態，不過，建物共有人具有優先承買權，因此，法拍業者指出，職棒教父遭到法拍兩筆店面，即便地點相當精華，但八德路透天店面有20年租約箝制，首都銀行大樓1樓店面則僅有1/3產權，推測要拍出去有相當難度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法