辭掉高階主管！33歲男靠「1技能」翻身 5年狂賺2700萬

現年33歲的Cameron Gurr替人寫履歷，至今5年淨收入超過90萬美元。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國加州一名前迪士尼員工分享了他離開迪士尼、全職從事自由接案的經歷。現年33歲的他，靠著曾擔任人資的經歷，自2020年起在自由接案平台替人「撰寫履歷」，至今5年淨收入超過90萬美元（約新台幣2712萬元），今年淨收入已突破10萬美元（約新台幣301萬元）。真實案例揭示了自由職業的潛力，也啟發更多人思考，當傳統職涯遇到變局，勇敢跳脫舒適圈，可能迎來更大的成功。

《商業內幕》報導，現年33歲的Cameron Gurr在2011年時以實習生身份加入迪士尼，並最終升任人力資源（HR）的高階主管，專責員工培訓、招募與體驗改善。Gurr表示，他對工作充滿熱情，也獲得晉升。

請繼續往下閱讀...

然而，2020年時正值疫情期間，迪士尼樂園關閉，他被迫暫停工作，決定利用這段空檔在Fiverr（全球性外包媒合平台）嘗試自由接案，開設了撰寫履歷的服務，因為這最接近他在HR的專業，也符合寫作能力，起初只是當作消遣。他表示，當接到第一筆訂單時，心裡甚至有些緊張「網路上有人找到我這個陌生人，信任我幫他寫履歷。」

一開始收入不高，每月最多只有約5000美元（約新台幣15萬元），但到2021年1月開始快速成長。如今，他每天平均撰寫3到4份履歷，旺季甚至一天可達10份以上。每份履歷耗時1至5小時，訂單平均金額約140美元（約新台幣4218元）。雖然平台抽取20%手續費，但整體成本低，包括軟體訂閱與初期辦公設備支出。至今5年間淨收入超過90萬美元，今年淨收入更已突破10萬美元。

2021年3月時，迪士尼主管打電話邀Gurr 回去工作。他回憶「她非常興奮，但我告訴她，我不打算回去。」這是他人生中最困難的決定之一，「我把辛苦爭取到的位置留給別人，但我必須相信自己的選擇。」

Gurr表示，自由接案最大的優勢是時間與地點自由，他曾在西雅圖、加州、德州工作，甚至能在飛機上完成工作。此外，他能接觸到各種不同背景的人，從初入職場的員工到企業高層CEO，都曾是他的客戶。

不過，他也提醒，起初自由接案非常耗時間，需要建立工作節奏與生活界線，並兼顧平台的「成功分數」等評價指標。為了專注於事業，他不得不犧牲與朋友和家人的部分時間。

Gurr建議有意朝自由接案發展的人，應該「發揮自身優勢，找出市場差異化」、「聚焦成果，幫助客戶達成目標」。對他來說，一份履歷不只是紙面文件，而是幫助客戶爭取薪資提升或加速求職的工具。

Gurr說，「起初，我只是想找事做，沒想過會賺這麼多錢。但當我看到潛力，就決定專注發展。如今，每天醒來，賺錢和養活自己都是我自己的責任。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法