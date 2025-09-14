晴時多雲

英特爾前CEO季辛格曬年少照片 網友朝聖

2025/09/14 17:16

英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）在社群平台PO一張年少照片，祝福學子們返校快樂。（圖取自Pat Gelsinger x 帳號）英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）在社群平台PO一張年少照片，祝福學子們返校快樂。（圖取自Pat Gelsinger x 帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕各大專院校陸續開學，英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）在社群平台PO一張年少照片，祝福學子們返校快樂，尤其是那些選擇就讀社區大學的新鮮人。他自爆是社區大學的支持者，其職業生涯全歸功於當地職業技術學校。這篇PO文目前已吸引11.9萬人瀏覽。

季辛格PO文稱，「我是社區大學的大力倡導者，他們是美國競爭力的支柱。我的職業生涯歸功於當地的技術學校。這是我第一次使用電腦並發現我對科技的熱愛。它讓我走上了人生的道路。」

季新格祝福選擇社區大學就讀的學子們好運，心懷遠大夢想。

對於季辛格的求學生涯，本報此前曾披露季辛格在著作《平衡你的家庭工作與信仰》，分享他如何在生活中平衡他和上帝、事業和各種人際關係，書中也提及求學過程。

季辛格在書中自述，因高中生活沉悶無聊，加上對電子學有興趣，高二與高三的周六下午便開始到職業技術學校上課；因緣際會之下，他通過林肯技術學院的電子學技術獎學金考試，轉而攻讀林肯技術學院的副學士學位，他加倍選課，電腦有關的資訊，他都拼命吸收，很快地在5個學季就畢業了，為了拿到高中文憑，晚上也到社區大學修數學、英文等課程。

1979年，18歲的季辛格拿到高中文憑，也讀完副學士以第一名成績畢業林肯技術學院，當年10月他搬到西岸進入英特爾上班，從基層工程師做起，也繼續升學。從1980年3月開始，他花了3年時間當全職生，修習並獲得聖塔克拉拉大學的電子工程學位，接著又在史丹福大學攻達碩士、博士學位。

