台灣人均GDP「時隔22年」將超車南韓 韓媒喊「緊急狀態」曝落後原因

今年韓國人均GDP預計為3萬7430美元，低於台灣主計總處預測的台灣人均GDP3萬8066美元。這也是時隔22年後，台灣人均GDP將超車南韓。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據韓國政府14日消息，今年韓國人均GDP（人均國內生產總值）預計為3萬7430美元，低於台灣主計總處預測的台灣人均GDP 3萬8066美元。這也是時隔22年後，台灣人均GDP將超車南韓。韓國媒體更以「進入緊急狀態」來形容這個狀況。

2018年之前，韓國和台灣的人均GDP相差約1萬美元，但此後差距迅速縮小。去年，韓國人均GDP為3萬5129美元，而台灣為3萬3437美元。預計今年台灣將在22年來首次超越韓國。

在半導體出口強勁的推動下，台灣經濟維持快速成長。今年第2季度，台灣實質GDP年增8.01%，創下2021年第2季（8.28%）以來的最大增幅。上個月，台灣當局大幅調高今年實際GDP成長預測，從3.10%上調至4.45%。

同時，韓國今年第2季實際GDP年增0.6%，季增0.7%。政府預計今明兩年韓國實際GDP成長率分別為0.9%及1.8%，低於經合組織（OECD）1.9%的潛在成長率。

台灣實現人均GDP 4萬美元的可能性也高於韓國。台灣主計總處預計，明年台灣人均GDP將達到4萬1019美元，首次突破4萬美元大關。短短5年從站穩3萬美元，再攻克4萬美元的高地，顯示台灣近年經濟增長的強勢。

然而，預計明年韓國人均GDP仍將停滯在3萬8947美元。就在7年前，預測顯示韓國人均GDP將在2023年達到4萬美元。然而，受新冠疫情、低生育率和人口老化以及製造業創新停滯的影響，這一目標日期目前預計將推遲至2027-2029年。

