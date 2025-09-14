晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

貸款成數不足要賣房 網紅「我是老爸」預售屋建案解約數達38筆

2025/09/14 14:07

網紅「我是老爸」要轉售的預售屋建案，截至今年7月底，已累積38筆解約紀錄。（翻攝自Google Map）網紅「我是老爸」要轉售的預售屋建案，截至今年7月底，已累積38筆解約紀錄。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕近日網紅「我是老爸」自拍影片描述受到央行信用管制衝擊，貸款成數瞬間縮水，要自行補上4成、約2500萬元的現金才能交屋，因此選擇賣屋出場。而其購買的預售屋就是新店寶橋路的「合環LANDMARK」，進一步查詢內政部實價網，截至今年7月底，已累積38筆解約紀錄，占該預售屋整體實價揭露筆數比重約8.8%。

房產業者指出，該網紅入手預售屋的時間點是2020年11月，當時仍受制於前央行總裁彭淮南的豪宅限貸令，台北市7千萬元以上、新北市6千萬元以上，以及其它縣市4千萬元以上的豪宅認定門檻，只要超過該門檻貸款成數就降至55%。

豪宅限貸令已實施13年

2021年現任總裁楊金龍祭出第四波信用管制，將豪宅貸款成數降至4成，2023年則是第七波管制，直接將豪宅貸款成數再降3成，因此，房產業者認為，由實價揭露來看，該網紅購買總價確實超過豪宅認定門檻，而這幾年的豪宅貸款成數管制則是從55%降至30%。

至於，該網紅購買的預售屋建案近期陸續出現解約戶，房產業者認為，可能因為部分預售屋買家趁交屋前轉售獲利了結所導致，房產業者進一步解釋，預售屋轉讓過程，原本的買家需先跟建商進行解約，建商再跟新接手買家進行簽約，但合約上的總價仍會維持最初買家買進的總價，因此，此過程看不出是獲利、平轉還是賠售，須等到預售屋交屋後再一次實價登錄，備註欄才會標明。

該預售屋目前揭露的38筆解約紀錄，僅有2筆總價超過6千萬元，即便總價落在5千萬元的解約紀錄也只有4筆，換言之，超過84%的解約戶，總價落在3500萬元以下。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財