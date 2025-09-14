貸款成數不足要賣房 網紅「我是老爸」預售屋建案解約數達38筆

網紅「我是老爸」要轉售的預售屋建案，截至今年7月底，已累積38筆解約紀錄。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕近日網紅「我是老爸」自拍影片描述受到央行信用管制衝擊，貸款成數瞬間縮水，要自行補上4成、約2500萬元的現金才能交屋，因此選擇賣屋出場。而其購買的預售屋就是新店寶橋路的「合環LANDMARK」，進一步查詢內政部實價網，截至今年7月底，已累積38筆解約紀錄，占該預售屋整體實價揭露筆數比重約8.8%。

房產業者指出，該網紅入手預售屋的時間點是2020年11月，當時仍受制於前央行總裁彭淮南的豪宅限貸令，台北市7千萬元以上、新北市6千萬元以上，以及其它縣市4千萬元以上的豪宅認定門檻，只要超過該門檻貸款成數就降至55%。

豪宅限貸令已實施13年

2021年現任總裁楊金龍祭出第四波信用管制，將豪宅貸款成數降至4成，2023年則是第七波管制，直接將豪宅貸款成數再降3成，因此，房產業者認為，由實價揭露來看，該網紅購買總價確實超過豪宅認定門檻，而這幾年的豪宅貸款成數管制則是從55%降至30%。

至於，該網紅購買的預售屋建案近期陸續出現解約戶，房產業者認為，可能因為部分預售屋買家趁交屋前轉售獲利了結所導致，房產業者進一步解釋，預售屋轉讓過程，原本的買家需先跟建商進行解約，建商再跟新接手買家進行簽約，但合約上的總價仍會維持最初買家買進的總價，因此，此過程看不出是獲利、平轉還是賠售，須等到預售屋交屋後再一次實價登錄，備註欄才會標明。

該預售屋目前揭露的38筆解約紀錄，僅有2筆總價超過6千萬元，即便總價落在5千萬元的解約紀錄也只有4筆，換言之，超過84%的解約戶，總價落在3500萬元以下。

