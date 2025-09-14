稱霸全球！外媒分析台積電明年將再衝高峰 關鍵原因曝

《The Motley Fool》分析認為，台積電將在2026年變得更強大。（資料照，法新社）



陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析指出，台積電有望受惠於AI雲端運算基礎設施的龐大需求，在未來一年仍有望帶來更多上漲空間，股價被看好。報導分析，其驅動力來自高效能運算（HPC）晶片需求爆炸，輝達、超微、博通、邁威爾等科技巨頭全都仰賴台積電代工，台積電有望在2026年更強勢稱霸全球晶片舞台。

報導認為，台積電將在2026年變得更強大，2025年前8個月，台積電營收較去年同期成長了37%。管理層原本預測全年營收增長30%，但實際表現顯示可能會超出預期，為2025年的股價奠定強勁基礎。

請繼續往下閱讀...

這股動能很可能延續至2026年，特別是其最大業務部門的強勁前景。在上一季中，台積電大約60%的營收來自高效能運算（HPC）領域，這並不令人意外，因為台積電正是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell Technology）等公司的晶片代工夥伴。這些企業正是GPU與客製化AI處理器市場的主導者，而這兩大類晶片正是AI資料中心的核心。

這些公司近幾季來的成長極為驚人，而且極可能在2026年持續。以博通為例，其AI營收預計明年將倍增，公司更已迎來一名新的AI晶片客戶，並在上季擁有高達1100 億美元的龐大訂單積壓。

另一方面，邁威爾則預估其客製化AI處理器的客戶數將大幅增加。至於輝達與超微，隨著所有主要雲端運算公司資料中心產能不足，需求爆發，晶片銷售同樣將迎來顯著成長。舉例來說，甲骨文（Oracle）剛剛宣布，其上季的「剩餘履約義務」（RPO）年增驚人359%，達到4550億美元。管理層更補充，預計未來幾個月將再簽下數個數十億美元的大客戶，RPO將可能突破5000億美元。

同樣地，微軟（Microsoft）管理層也在8月的財報電話會議上提到，即使不斷有新產能上線，公司仍面臨「產能限制」，因為AI資料中心的需求持續超前供應。根據彭博估算，明年主要科技巨頭的資本支出可能會增加330億美元，達到3690億美元，用於擴建更多AI資料中心。實際成長甚至可能高於此預估，因為在AI推動下，2025年大科技公司幾乎確定將加大資本支出。

再觀察近來雲端巨頭公布的龐大訂單積壓量，顯示這一趨勢很可能延續至2026年。隨著這些公司加快建置資料中心，他們將需要採購更多GPU與客製化AI處理器。由於台積電與頂尖AI晶片設計商有緊密合作，這一切都意味著未來幾年它仍將是最大贏家之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法