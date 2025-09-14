18檔台股ETF9/16除息 明天是最後買進日

9月16日除息的台股ETF表格。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕ETF除息行情啟動！根據統計，9月底前共25檔ETF除息，其中，18檔集中於9月16日，若投資人想參與除息，明（15）日就是最後買進日。

以明日為最後買進日的18檔ETF來看，包括半年配、季配與月配息等不同配息頻率。若聚焦季配息的7檔ETF，可分為「市值型」與「高息型」兩大類型，市值型包括保德信市值動能50 ETF、兆豐龍頭等權重、富邦旗艦50，高息型則有群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、野村日本動能高息。

若以季配息ETF的配息金額來比較，群益台灣精選高息不負眾望，每單位配發0.54元最多，其次則是中信綠能及電動車，再者則是凱基優選高股息30；不過，建議投資人也不能只比較單次配息金額，最好能多觀察長期表現。

保德信市值動能50ETF（009803）經理人張芷菱表示，台股持續創新高，短線波動加劇的可能性提高，但在AI長線基本面穩健、第三季電子業傳統旺季的庫存回補與備貨需求，以及蘋果新品發表等利多題材帶動下，具有長線成長題材及訂單能見度高的AI供應鏈與科技類股，投資人不妨趁逢回時擇機布局。

