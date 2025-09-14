晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

法國信用評級遭惠譽調降至「A+」 創歷史新低紀錄

2025/09/14 10:12

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前將法國的主權信用評級自「AA-」下調至「A+」，創下歷史最低水準。（示意圖，路透）國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前將法國的主權信用評級自「AA-」下調至「A+」，創下歷史最低水準。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前將法國的主權信用評級自「AA-」下調至「A+」，創下歷史最低水準，評級展望則自去年10月的「負面」調整為「穩定」。

惠譽指出，此次調降反映出法國政府債務持續上升、財政赤字未見改善，以及日益惡化的國內政治局勢。

惠譽預測，法國債務佔國內生產總值（GDP）的比重將從2024年的113.2%進一步攀升至2027年的121%，認為持續攀升的債務將削弱法國抵禦經濟衝擊的能力。

除了財政惡化，法國政治不穩亦加劇市場憂慮。本週，法國總理白胡（François Bayrou）未能通過國會信任投票，已向總統馬克宏（Emmanuel Macron）請辭。馬克宏其後任命國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）為新任總理，正展開與各黨派協商以推動預算案。

然而，法國國內政局分裂情勢加劇，左翼勢力已號召全國抗議，工會亦計劃於9月18日舉行大規模罷工，反對2026年的預算規劃。

儘管法國面臨政治與財政的雙重挑戰，惠譽仍維持對法國實質GDP的成長預測，預計2025年成長0.6%，2026年為0.9%，2027年則為1.2%。

惠譽在報告指出，儘管美國對歐盟關稅政策可能對法國構成經濟壓力，加上政治不確定性恐影響市場信心，但高儲蓄的家庭與財務穩健的企業，仍將在低通膨環境中支撐法國國內需求與投資動能。

對於此次評級下調，法國經濟與財政部長隆巴爾（Éric Lombard）表示，政府「已注意到」惠譽的調整結果，並強調法國經濟基本面仍然穩健。隆巴爾還補充，新任政府已著手與國會各黨派協商，致力於重建公共財政紀律，以維護經濟穩定與國家信用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財