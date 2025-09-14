法國信用評級遭惠譽調降至「A+」 創歷史新低紀錄

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前將法國的主權信用評級自「AA-」下調至「A+」，創下歷史最低水準。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前將法國的主權信用評級自「AA-」下調至「A+」，創下歷史最低水準，評級展望則自去年10月的「負面」調整為「穩定」。

惠譽指出，此次調降反映出法國政府債務持續上升、財政赤字未見改善，以及日益惡化的國內政治局勢。

惠譽預測，法國債務佔國內生產總值（GDP）的比重將從2024年的113.2%進一步攀升至2027年的121%，認為持續攀升的債務將削弱法國抵禦經濟衝擊的能力。

除了財政惡化，法國政治不穩亦加劇市場憂慮。本週，法國總理白胡（François Bayrou）未能通過國會信任投票，已向總統馬克宏（Emmanuel Macron）請辭。馬克宏其後任命國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）為新任總理，正展開與各黨派協商以推動預算案。

然而，法國國內政局分裂情勢加劇，左翼勢力已號召全國抗議，工會亦計劃於9月18日舉行大規模罷工，反對2026年的預算規劃。

儘管法國面臨政治與財政的雙重挑戰，惠譽仍維持對法國實質GDP的成長預測，預計2025年成長0.6%，2026年為0.9%，2027年則為1.2%。

惠譽在報告指出，儘管美國對歐盟關稅政策可能對法國構成經濟壓力，加上政治不確定性恐影響市場信心，但高儲蓄的家庭與財務穩健的企業，仍將在低通膨環境中支撐法國國內需求與投資動能。

對於此次評級下調，法國經濟與財政部長隆巴爾（Éric Lombard）表示，政府「已注意到」惠譽的調整結果，並強調法國經濟基本面仍然穩健。隆巴爾還補充，新任政府已著手與國會各黨派協商，致力於重建公共財政紀律，以維護經濟穩定與國家信用。

