9月降息機率100％ 資金行情助攻台股續創新高

〔記者張慧雯／台北報導〕外資全力作多、買超逾1500億元，使得台股單週大漲近千點、續創新高；法人表示，美9月降息幾乎已成定局，隨著資金行情再起，有助於台股續創新高，不過，短線過熱風險上升，投資人要避免過度追高，小心台股高檔震盪。

對於聯準會降息預期，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，美國8月CPI年增率2.9%，為今年1月以來最大增幅，加上美國就業市場出現疲態，顯示就業狀況可能在川普政府課徵關稅前已經轉弱，截至9月6日當週，美國初領失業救濟金人數攀升至26.3萬人，創下近4年新高，因此市場認為重起降息幾乎已成定局，根據芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，9月降息機率達100％，並預估10月與11月的FOMC會議將各再降息一碼。

不過，他提醒，目前多方氣勢仍旺，但在外資大量湧入強彈後，短線過熱風險上升，短宜避免過度追高，採選股不選市策略，優先布局跌深題材股及長線趨勢質優股。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德則表示，市場高度預期聯準會將於9月啟動降息，資金行情備受期待，進一步推升市場情緒，盤面出現藍籌股與轉機股同步創高，反映短線過熱跡象；需留意的是，若聯準會如預期在9月下旬降息，短期可能出現利多出盡風險，尤其若意外降息2碼，更需警惕是否反映美國經濟快速惡化的可能性。

