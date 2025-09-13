市值上看20兆美元！這檔超級成長股飆漲超過375％前 外媒喊值得買

華爾街目前預測，未來5年輝達的年收入成長率將達到26%。如果該公司能夠維持這一成長率，其市值最快可能在2033年就達到20兆美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一位華爾街分析師認為，輝達預計將成為全球首家市值達到20兆美元的公司，未來成長潛力將超過375%。投資媒體The Motley Fool報導，低估輝達這個晶片行業領導者可能會是一個代價高昂的錯誤，建議值得買入。

從很多方面來看，2025年都是不尋常的一年，持續的通膨和關稅不確定性加劇股市的歷史性波動。輝達就是一個典型的例子。該股年初創下歷史新高，隨後暴跌37%，之後再創歷史新高。

許多人將輝達視為人工智慧 （AI）應用的領頭羊，因為其晶片在AI處理市場佔據主導地位。這反過來又推動了其股價自2023年初以來上漲1000%以上。這也幫助輝達以4.1兆美元的市值成為全球最大的上市公司。但這可能只是個開始。

1999年，輝達率先推出了圖形處理器 （GPU），用於在電子遊戲中渲染逼真的影像。其與早期創新產品的不同之處在於並行處理，這使得晶片能夠同時進行多項數學計算。透過將運算密集型任務細分為小塊任務，輝達能夠以指數級的速度加快處理速度。

隨後，輝達推出了統一運算設備架構 （CUDA） 程式設計平台和軟體架構，進一步增強其GPU的效能。這套工具可協助開發人員優化GPU的效能。目前，其庫列表已超過400個，幫助用戶「使用CUDA平台在PC、工作站、雲端和超級電腦上建置、最佳化、部署和擴展應用程式」。

透過幫助開發人員、資料科學家和其他使用者充分利用GPU的原始能力，輝達創造了持久的競爭優勢，同時帶來了極高的遷移成本。因此，輝達已成為遊戲、機器學習、雲端運算、資料中心等領域GPU的主要供應商。CUDA在開發者中根深蒂固，這使得輝達成為AI領域的首選。

輝達目前的市值約為4.13兆美元，這意味著股價上漲384%才能使其市值達到20兆美元。根據華爾街預測，輝達預計在2026財年實現約2060億美元的營收，其預期市銷率（P/S）約為20。假設市銷率不變，輝達需要將營收增至約1兆美元才能支撐20兆美元的市值。

華爾街目前預測，未來5年輝達的年收入成長率將達到26%。如果該公司能夠維持這一成長率，其市值最快可能在2033年就達到20兆美元。

