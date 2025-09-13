晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

市值上看20兆美元！這檔超級成長股飆漲超過375％前 外媒喊值得買

2025/09/13 21:55

華爾街目前預測，未來5年輝達的年收入成長率將達到26%。如果該公司能夠維持這一成長率，其市值最快可能在2033年就達到20兆美元。（彭博）華爾街目前預測，未來5年輝達的年收入成長率將達到26%。如果該公司能夠維持這一成長率，其市值最快可能在2033年就達到20兆美元。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一位華爾街分析師認為，輝達預計將成為全球首家市值達到20兆美元的公司，未來成長潛力將超過375%。投資媒體The Motley Fool報導，低估輝達這個晶片行業領導者可能會是一個代價高昂的錯誤，建議值得買入。

從很多方面來看，2025年都是不尋常的一年，持續的通膨和關稅不確定性加劇股市的歷史性波動。輝達就是一個典型的例子。該股年初創下歷史新高，隨後暴跌37%，之後再創歷史新高。

許多人將輝達視為人工智慧 （AI）應用的領頭羊，因為其晶片在AI處理市場佔據主導地位。這反過來又推動了其股價自2023年初以來上漲1000%以上。這也幫助輝達以4.1兆美元的市值成為全球最大的上市公司。但這可能只是個開始。

1999年，輝達率先推出了圖形處理器 （GPU），用於在電子遊戲中渲染逼真的影像。其與早期創新產品的不同之處在於並行處理，這使得晶片能夠同時進行多項數學計算。透過將運算密集型任務細分為小塊任務，輝達能夠以指數級的速度加快處理速度。

隨後，輝達推出了統一運算設備架構 （CUDA） 程式設計平台和軟體架構，進一步增強其GPU的效能。這套工具可協助開發人員優化GPU的效能。目前，其庫列表已超過400個，幫助用戶「使用CUDA平台在PC、工作站、雲端和超級電腦上建置、最佳化、部署和擴展應用程式」。

透過幫助開發人員、資料科學家和其他使用者充分利用GPU的原始能力，輝達創造了持久的競爭優勢，同時帶來了極高的遷移成本。因此，輝達已成為遊戲、機器學習、雲端運算、資料中心等領域GPU的主要供應商。CUDA在開發者中根深蒂固，這使得輝達成為AI領域的首選。

輝達目前的市值約為4.13兆美元，這意味著股價上漲384%才能使其市值達到20兆美元。根據華爾街預測，輝達預計在2026財年實現約2060億美元的營收，其預期市銷率（P/S）約為20。假設市銷率不變，輝達需要將營收增至約1兆美元才能支撐20兆美元的市值。

華爾街目前預測，未來5年輝達的年收入成長率將達到26%。如果該公司能夠維持這一成長率，其市值最快可能在2033年就達到20兆美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財