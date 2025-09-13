晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

買到廉價機票「終極」建議 選周中這3天就對了

2025/09/13 21:20

專家在報告中寫道，週日通常是機票價格最高的一天。（示意圖，路透）專家在報告中寫道，週日通常是機票價格最高的一天。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google Flights為想要節省航班費用的旅客提供了一個購買便宜機票的「第一個、也是始終如一」（No. 1 advice, always）的重要建議：有彈性的靈活變通。專家表示，這意味著訂購機票要選擇在周末或旺季之外飛行。

尋找廉價航班有時就像在飛機上找到一份像樣的小吃一樣困難，但旅遊專家普遍同意獲得優惠機票的一條建議：保持彈性。Google Flights 產品團隊負責人拜爾斯（James Byers）表示：對於尋求優惠的旅行者來說，這始終是我們最重要的建議。

專家都表示，靈活性可能意味著在周中而不是週末飛行，或在旺季之外前往特定目的地。拜爾斯表示，「盡量不要把自己限制在一個特定的日期」。他說，即使將任一方向的行程推遲一兩天，也會產生「巨大的影響」。

哪麼最便宜的飛行日期是哪時候？答案是週一、週二和週三，這些通常是機票最便宜的日子。根據Google航班的最新數據，這些日子的機票比週末航班便宜13%。

Google調查了2021年1月1日至2025年8月1日期間的平均來回機票價格。它分析了從美國前4000個市場出發的4天至16天的行程。

根據Hopper 的2025年旅行秘訣報告，周中出發是一種簡單的方法，可以節省每張機票42美元，平均節省約14%的國內機票費用。

Hopper首席經濟學家海莉·伯格在報告中寫道，週日通常是機票價格最高的一天。她寫道，這天機場通常很繁忙，因為人們週末出門後會搭飛機回家。伯格寫道：考慮週末度假的旅行者如果在周中出發，並在周六或週一（而不是周日）返回，可以節省大量費用。

不過，專家表示，還有其他節省的方法。中途停留（轉機）雖然可能帶來負擔，但往往是省錢的可靠方法。根據Google航班的數據，預訂中途停留的行程比直飛航班平均可節省約22%的費用。

專家表示，提前預訂，或不等到最後一刻，通常也能節省開支。根據Google航班的數據，美國國內航班最低票價為出發前39天，國際航班最低票價為出發前49天。專家表示，目標票價可能會因目的地而異。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財