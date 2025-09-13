買到廉價機票「終極」建議 選周中這3天就對了

專家在報告中寫道，週日通常是機票價格最高的一天。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google Flights為想要節省航班費用的旅客提供了一個購買便宜機票的「第一個、也是始終如一」（No. 1 advice, always）的重要建議：有彈性的靈活變通。專家表示，這意味著訂購機票要選擇在周末或旺季之外飛行。

尋找廉價航班有時就像在飛機上找到一份像樣的小吃一樣困難，但旅遊專家普遍同意獲得優惠機票的一條建議：保持彈性。Google Flights 產品團隊負責人拜爾斯（James Byers）表示：對於尋求優惠的旅行者來說，這始終是我們最重要的建議。

專家都表示，靈活性可能意味著在周中而不是週末飛行，或在旺季之外前往特定目的地。拜爾斯表示，「盡量不要把自己限制在一個特定的日期」。他說，即使將任一方向的行程推遲一兩天，也會產生「巨大的影響」。

哪麼最便宜的飛行日期是哪時候？答案是週一、週二和週三，這些通常是機票最便宜的日子。根據Google航班的最新數據，這些日子的機票比週末航班便宜13%。

Google調查了2021年1月1日至2025年8月1日期間的平均來回機票價格。它分析了從美國前4000個市場出發的4天至16天的行程。

根據Hopper 的2025年旅行秘訣報告，周中出發是一種簡單的方法，可以節省每張機票42美元，平均節省約14%的國內機票費用。

Hopper首席經濟學家海莉·伯格在報告中寫道，週日通常是機票價格最高的一天。她寫道，這天機場通常很繁忙，因為人們週末出門後會搭飛機回家。伯格寫道：考慮週末度假的旅行者如果在周中出發，並在周六或週一（而不是周日）返回，可以節省大量費用。

不過，專家表示，還有其他節省的方法。中途停留（轉機）雖然可能帶來負擔，但往往是省錢的可靠方法。根據Google航班的數據，預訂中途停留的行程比直飛航班平均可節省約22%的費用。

專家表示，提前預訂，或不等到最後一刻，通常也能節省開支。根據Google航班的數據，美國國內航班最低票價為出發前39天，國際航班最低票價為出發前49天。專家表示，目標票價可能會因目的地而異。

