中國100家車企恐被淘汰 比亞迪：剩20家都嫌太多

比亞迪高層表示，未來中國即使只剩下20家電動車製造商也太多了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動汽車龍頭比亞迪高層表示，中國汽車市場將面臨大規模洗牌，約有100家車企可能在這場激烈競爭中出局，即使未來只剩下20家中國電動車製造商也太多了。

該公司管理層預計，中長期內，中國祇有少數電動車製造商能夠生存下來，數量遠低於目前的129家。

比亞迪執行副總裁李柯在慕尼黑車展，向英國《金融時報》表示，即使只剩下20家中國電動車製造商也太多了。 諮詢公司AlixPartners估計，5年後只有15家企業能夠獲利。

中國目前擁有130家新能源汽車製造商，市場增長逐漸放緩，電動車價格下降，加上政策整治，車企數量勢必要進行大規模洗牌。

自7月以來，北京官員宣布停止一場激烈的價格戰，鑑於比亞迪的規模，這場價格戰可以說是比亞迪的先驅。此外，中國政府強制汽車製造商在60天內向供應商付款，這對比亞迪的短期財務狀況造成沉重打擊，對比亞迪而言，這意味著其平均付款時間縮短了一半以上。

結果是，比亞迪第2季業績多年來首次低於預期，毛利率也下降了1個百分點。此後，多位分析師已將比亞迪2027年的銷售預期下調了高達30%，其預期利潤也幾乎與預期下調幅度相當，因為購買率的下降削弱比亞迪原本更高的單車盈利能力。

不僅比亞迪如此判斷，整個中國汽車行業都在唱「淘汰賽」。AlixPartners預測，2024年仍有129個品牌在售電動車及混合動力車，但到2030年，能保持財務可持續運營的品牌可能僅剩15家。

