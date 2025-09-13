晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國100家車企恐被淘汰 比亞迪：剩20家都嫌太多

2025/09/13 19:31

比亞迪高層表示，未來中國即使只剩下20家電動車製造商也太多了。（路透）比亞迪高層表示，未來中國即使只剩下20家電動車製造商也太多了。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動汽車龍頭比亞迪高層表示，中國汽車市場將面臨大規模洗牌，約有100家車企可能在這場激烈競爭中出局，即使未來只剩下20家中國電動車製造商也太多了。

該公司管理層預計，中長期內，中國祇有少數電動車製造商能夠生存下來，數量遠低於目前的129家。

比亞迪執行副總裁李柯在慕尼黑車展，向英國《金融時報》表示，即使只剩下20家中國電動車製造商也太多了。 諮詢公司AlixPartners估計，5年後只有15家企業能夠獲利。

中國目前擁有130家新能源汽車製造商，市場增長逐漸放緩，電動車價格下降，加上政策整治，車企數量勢必要進行大規模洗牌。

自7月以來，北京官員宣布停止一場激烈的價格戰，鑑於比亞迪的規模，這場價格戰可以說是比亞迪的先驅。此外，中國政府強制汽車製造商在60天內向供應商付款，這對比亞迪的短期財務狀況造成沉重打擊，對比亞迪而言，這意味著其平均付款時間縮短了一半以上。

結果是，比亞迪第2季業績多年來首次低於預期，毛利率也下降了1個百分點。此後，多位分析師已將比亞迪2027年的銷售預期下調了高達30%，其預期利潤也幾乎與預期下調幅度相當，因為購買率的下降削弱比亞迪原本更高的單車盈利能力。

不僅比亞迪如此判斷，整個中國汽車行業都在唱「淘汰賽」。AlixPartners預測，2024年仍有129個品牌在售電動車及混合動力車，但到2030年，能保持財務可持續運營的品牌可能僅剩15家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財