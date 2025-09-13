好機車？全球摩托車最貴的地區「抵嘉」、每輛均價直逼38萬

摩托車市場情報公司調查顯示，北美地區摩托車均價最高。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩托車產業市場情報公司「MotorcyclesData」發布最新調查，全球摩托車平均價格最高的地區是北美，均價達1萬2454萬美元（約台幣37.7萬）；印度最低，平均價格為 1133 美元（約台幣3.4萬）。

MotorcyclesData指出，在充滿活力的全球經濟中，隨時了解各種關鍵因素，對於維持市場競爭力至關重要，機車產業也是一樣。

請繼續往下閱讀...

根據調查，今年上半年北美的摩托車市場表現突出，平均價格最高，為 1萬2454 美元。與全球其他地區相比，該地區的摩托車銷售相當分散。

若細分市場觀察，越野摩托車市佔率18.93%、越野耐力摩托車（enduro motorcycle）市佔率14.68%、重型機車市佔率13.44%，平均價格分別為 5893 美元（約台幣17.9萬）、8503 美元（約台幣25.8萬）和 1萬8662 美元（約台幣56.5萬）。

北美地區與歐洲一樣，以高品質和馬力強勁的摩托車為特色，因此平均價格也高，約1萬2212美元（約台幣37萬）。報導說，歐洲以裸車或運動街車（naked motorcycle，指是一種沒有大型車身外殼的摩托車）佔據主導地位，市佔率達37.44%，平均售價為9352美元（28.3萬）。緊隨其後的是探險摩托車（Adventure motorcycle），市佔率23.79%，平均售價為1萬5618美元（約台幣47.3萬）。

拉丁美洲摩托車平均售價為3170美元（約台幣9.6萬），主要由126-250cc排氣量的通勤摩托車為主，市佔率達45.99%，平均售價為2128美元（約台幣6.4萬）。同一排氣量範圍內的越野摩托車市佔率21.93%，平均售價為3311美元（約台幣10萬）。與北美和歐洲不同，南美（包括墨西哥）的摩托車銷售主要由價格更低、更實惠的車款為主。

東協地區的平均售價則為2344美元（約台幣7.1萬）。其中，101-250cc排氣量的通勤摩托車市佔率為44.65%，均價1092美元（約台幣3.3萬）。同排量範圍內的裸車市佔率24.27%，均售為2448美元（約台幣7.4萬），反映出市場對通工具的偏好。

至於印度的摩托車平均價格偏低，為 1133 美元，其中以 50-125cc 範圍內的低品質街頭通勤車為主，市佔率高達 67.41%，均價僅 881 美元（約台幣2.7萬）。

MotorcyclesData強調，透過了解區域定價動態，業者可以更好地調整其產品和策略，以利掌握市場趨勢和商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法