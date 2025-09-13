晴時多雲

CP值超高！Costco「必買清單」出爐 7款科克蘭廚房常備品登榜

2025/09/13 16:14

好市多旗下自有品牌科克蘭受到會員喜愛。（彭博）好市多旗下自有品牌科克蘭受到會員喜愛。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以會員制、大包裝和價格實惠著名，旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）更是受到會員喜愛，外媒近期就整理出被會員列為「必買清單」的好市多7款科克蘭廚房常備品，包含楓糖漿、雞高湯、蜂蜜和橄欖油等都上榜。

美國媒體《EatThis,NotThat!》 （ETNT）報導，科克蘭商品五花八門，從清潔用品、烤雞到白色T恤簡直是應有盡有，而在提到補充廚房必需品時，許多Costco會員認為，科克蘭是「高 CP 值」的首選，其中就包含了7款商品。

報導列出的7款科克蘭商品包含：有機純楓糖漿（Organic Pure Maple Syrup），原因是其大瓶裝和高品質，以及有機柔滑花生醬（Organic Creamy Peanut Butter），因其成分單純，僅含花生和鹽，是最接近天然的選擇。

再來是有機雞高湯（Organic Chicken Stock），因其味道濃郁、品質穩定，可以提升任何料理的風味，被視為「必買清單」之一。以及有機切丁番茄（Organic Diced Tomatoes），該款商品特別適合拿來做醬料、辣味燉肉或湯品。

最後是有機生蜂蜜（Organic Raw Honey）、有機特級初榨橄欖油與其他食用油（Organic Extra-Virgin Olive Oil and Other Cooking Oil）和有機純海鹽（Pure Sea Salt），皆因其大包裝和較低廉的價格，被會員視為CP值超高的選擇。

