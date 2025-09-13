晴時多雲

華爾街金童棄758萬年薪換跑道 他減薪75％不悔原因曝

2025/09/13 19:54

曾任職高盛的理財專家棄高薪，轉行當健行嚮導。（圖取自Cliff Goldstein IG）曾任職高盛的理財專家棄高薪，轉行當健行嚮導。（圖取自Cliff Goldstein IG）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾任職高盛及金融科技業的戈德斯坦（Cliff Goldstein），從年薪25萬美元（約台幣758萬）轉換跑道，在38歲時改當健行嚮導，今年40歲的他坦言年薪縮水75%，但每次看到遊客欣賞大自然美景臉上所流露的感動，一切都值得了。

《商業內幕》報導，戈德斯坦大學快畢業的時候，和其他人一樣都在華爾街實習。畢業後搬到紐約，開始在已倒閉的瑞士信貸（Credit Suisse）工作，那時是2008年金融危機期間。

2010年，戈德斯坦開始在舊金山的高盛工作，主要從事財富管理。他很喜歡這份工作，但很早就意識到並非是自己想要的生活。除了工作與生活缺乏平衡外，他遇到很多人似乎都對自己的生活不滿意，但又過於沉迷於財富和成功，不願走上不同的道路，戈德斯坦不希望自己也變成那樣。

2013年初，27歲的他決定進行職業生涯的第一次轉型，進軍科技界。當時正是舊金山灣區新創企業蓬勃發展的時期，感覺科技界的人似乎比金融界的人更享受生活，有了華爾街投行的經歷，進入金融科技業也很合理。

2022 年中期，也就是 37 歲時，戈德斯坦加入最後一家新創公司，年薪超過25萬美元。幸運的是，他做了一些明智的投資決策，並存了錢，這讓戈德斯坦得以轉行，去做喜歡的事。於是2023年中，當時38歲的戈德斯坦踏入健行嚮導行列。

他坦言，健行嚮導賺不了多少錢，現在的薪水大概只有之前的25%。戈德斯坦說，儘管收入銳減，生活方式並不需要太大的改變，因為本來生活就不奢侈，他的妻子還在工作，為兩人提供醫療保險，並搬到比舊金山或紐約生活成本更低的地區。

戈德斯坦強調，雖然收入縮減，但看到遊客瀏覽大自然美景時臉上流露的表情，一切都值得了，比繼續之前的高薪工作獲得的財富或安全感更重要。

