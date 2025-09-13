亞洲十大街頭美食 台灣「這都市」入榜 英媒列出必嚐小吃

英國媒體評選出亞洲十大最佳街頭美食城市，馬來西亞檳城奪冠，台灣台南（見圖）獲得第6名。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞洲以價格實惠、令人上癮的路邊美食而聞名，可以說是全球最佳街頭美食的代名詞，英國媒體雜誌Time Out評選出亞洲十大最佳街頭美食城市，馬來西亞檳城奪冠，台灣台南獲得第6名。

越南河內已超越新加坡、曼谷和金邊等許多鄰國，成為亞洲第二大街頭美食城市。《Time Out》寫道：越南首都是美食寶庫，在狹窄的小巷裡、蜿蜒的水泥樓梯上、以及擁擠的街角，都能找到各種各樣的美食。新加坡則排名第3。泰國曼谷排名第8，柬埔寨金邊排名第9。

該榜單是根據價格實惠、方便獲取以及菜餚品質等因素精心挑選出來。以下為前十名排行。

1. 馬來西亞檳城

這裡融合了馬來、華人、娘惹和印度等多種文化，有琳瑯滿目的特色美食值得一嘗，包括炒粿條、亞參叻沙、印度煎餅和福建麵。如果你問當地人每道菜哪裡最好吃，那可就碰運氣了；你總是會得到不同的答案。

2. 越南河內

不妨加入老城區Banh Mi 25餐廳外的隊伍，品嚐一份烤豬肉越南粉。沿著昏暗的走廊，沿著蜿蜒的樓梯，走進Phở Hàng Trống餐廳，品嚐一碗熱氣騰騰的北方風味河粉。在Bánh Cuốn Bà Lộc餐廳找個座位，品嚐越南粉（一種用米紙包裹的捲心菜，裡面填滿了豬肉碎和蘑菇）。如果您只吃一樣東西：Bún chả 是河內非官方的官方美食。

3. 新加坡

這裡有超過200家熟食中心可供選擇，成千上萬的攤位可以品嚐新加坡的招牌美食，例如叻沙（椰奶湯麵）、炒蘿蔔糕（炒蘿蔔糕）、肉骨茶（排骨湯）以及國菜海南雞飯。如果您只吃一樣東西：離開新加坡之前，您一定要嚐嚐Chin Chin Restaurant或Kampong Chicken Eating House的海南雞飯、水煮雞和香米飯，配上辣椒醬。

4. 印度孟買

孟買街頭美食之旅並非膽小者或胃口不佳者的理想之選，但大膽嘗試，你的味蕾會感謝你的。當地馬哈拉施特拉邦人、南印度、英國和葡萄牙的美食影響塑造了這片多元的美食天地。千萬不要錯過pav bhaji（一種辛辣的蔬菜泥卷）、bhelpuri（一種酸甜的米飯），當然還有新鮮的dosa（多薩餅）。

5. 泰國清邁

這座泰國北部的首都以蘭納美食聞名，尤其鍾愛辣椒和濃鬱的口味。 Huen Muan Jai餐廳供應各種傳統蘭納菜餚，例如拉布（larb）和五香豬肉香腸。從帕普倫市場（Phaploen Market）到昌卜克門市場（Chang Puak Gate Market），沿著城牆蜿蜒而上，還有數十個夜市可供逛逛。清邁的另一個標誌性餐廳是SP C​​hicken；只需循著炭火的香味和旋轉烤肉架的轟鳴聲，就能找到它。如果你只吃一樣東西：清邁人最愛的就是美味的咖哩麵。這道咖哩雞蛋麵湯通常在午餐時間供應，可以說是清邁最受歡迎的菜餚。

6. 台灣台南

這座古老的台灣城市是台灣的發祥地和美食之都。在這裡，備受喜愛的牛肉湯食譜經過數百年的不斷完善，代代相傳。來這裡用餐的秘訣是漫步在狹窄的小巷中，經過高掛的紅燈籠和街頭藝術，然後排隊等候您看到的任何美食。

英國記者推薦，他最喜歡的餐廳之一是「小公園擔仔麵」，他們以豬肉醬或肉湯雞蛋麵而聞名，也是必比登推介的推薦餐廳。更具冒險精神的食客可以嘗試福盛小食著名的鰻魚麵，配上甜醬。想品嚐著名的牛肉湯，請直奔「六千泓佐牛肉湯」，那裡的牛肉鮮嫩可口。

在台南，什麼都吃。週四、週六或週日，步行到台南花園夜市，盡可能多地品嚐台灣美食，包括蚵仔煎、蜜汁山藥、棺材板（一種挖空的麵包，裡面裝著燉菜），如果你夠膽量，還可以嚐嚐臭豆腐。

7. 日本大阪

大阪素有「日本廚房」之稱，是美食愛好者尋找章魚燒（章魚丸子）和禦好燒（日式鹹味煎餅）等平價美食的首選之地。想看Netflix和品嚐米其林推薦的章魚燒，就去大阪必去的Takoyaki Umaiya吧。福太郎（Fukutaro）是大阪燒的忠實粉絲；不過要做好排隊的準備。如果你只吃一種食物：炸串（Kushikatsu），用油炸的肉和蔬菜串，搭配一杯高球雞尾酒 （Highball） 堪稱完美。

8. 泰國曼谷

曼谷以其熱騰騰的街頭小吃而聞名，從Jay Fai舉世聞名的蟹肉煎蛋捲到唐人街用塑膠托盤盛放的芒果糯米飯。從冬陰功面到北方風味的臘肉，班塔通路（Banthat Thong Road）幾乎囊括了所有您能想到的泰國菜。在唐人街，路邊烤製的甜味沙爹串，以及藏在小巷深處的塑膠碗裡盛著的綠咖哩（Khao Gaeng Jake Puey）。如果你只吃一樣東西：芒果糯米飯無疑是世界上最好的甜點。

9. 柬埔寨金邊

這裡的街頭小吃遠不止炸狼蛛和炸蝎子。鮮味prahok（發酵魚醬）和火辣辣椒更是錦上添花。 Fish Amok是柬埔寨的招牌菜，以淡水魚和椰奶咖哩混合，用香蕉葉蒸製而成。 Num pang with pate是柬埔寨版的越南麵包，清新誘人，令人欲罷不能。 中央市場和Toul Tompong市場（俄羅斯市場）是品嚐金邊最美味街頭小吃的必去之地。

10. 中國成都

成都是中國川菜的發祥地，被聯合國教科文組織列為美食之都，以其香辣的辣椒而聞名。麻婆豆腐是這裡的必吃美食；越滑越辣越好。擔擔麵是四川最受歡迎的菜餚之一，由雞蛋麵條、辣椒油和蔬菜或肉類拌製而成。成都的夜市琳瑯滿目，你可以在那裡品嚐這些美食。





