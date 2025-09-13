晴時多雲

藍營亂指興達過度操作？ 台電：錯把出力圖當振動圖！

2025/09/13 12:23

台電表示，火災事故仍在專業調查，勿以個人揣測製造恐慌。（台電提供）台電表示，火災事故仍在專業調查，勿以個人揣測製造恐慌。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨13日召開記者會，質疑日前興達電廠火警事故是因機組過度操作導致零件磨損，台電澄清，記者會中議員把「機組出力圖」說成「機組振動圖」指控，實是對機組運作及電力專業的誤解，也突顯電廠運轉是有其專業性，不應將破碎訊息隨意拼湊解讀。

台電重申，台電正與統包聯盟團隊積極分析事故肇因，記者會中「過度操作」及「零件品質落差」等質疑並無事實根據，且處理重大事故應謹慎，過多個人臆測無助事實釐清，只會造成社會恐慌。籲請外界於正式調查結果公布前勿任意揣測。

台電指出，議員拿的「機組出力圖」是機組負載的高低起伏，屬於正常現象，與機組振動「毫無關聯」。電力機組在試運轉測試階段，便是在測試機組功能及各項調校，其中也包括振動的調校，且興達新2號機自 7 月 28 日併聯運轉至今，所有試運轉程序均依承攬商標準流程進行，振動值也符合國際安全標準，並無所謂「過度操作」情形。

另有關會中質疑機組過度操作加速法蘭、墊片等零件磨損，台電表示，法蘭是由二十個螺栓將兩塊金屬高壓鎖固、緊密夾持墊片，即使設備運轉發生振動，墊片與法蘭之間也不會產生摩擦，沒有加速磨損的可能，也沒有根據指出零件品質有落差。

台電說明，9月9日興達電廠新2號機發生火警事故，初步調查結果，事故原因是法蘭墊片失效，導致天然氣洩漏引發火勢。台電全盤檢討研擬改善措施，惟目前台電仍與設備廠商及消防單位合作，配合勘驗全面進行調查，待結果確認後也會在最短時間內對外公布。

