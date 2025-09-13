晴時多雲

想多拿點退休年金！76歲翁選「延後領取」好後悔 真實代價曝

2025/09/13 13:24

在退休年金制度中，選擇「延後領取」可以增加每個月所獲得的年金金額，但這並非人人適合，老年人不只要理解制度本身，更要檢視自身的人生規劃。示意圖。（彭博）在退休年金制度中，選擇「延後領取」可以增加每個月所獲得的年金金額，但這並非人人適合，老年人不只要理解制度本身，更要檢視自身的人生規劃。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在退休年金制度中，選擇「延後領取」可以增加每個月所獲得的年金金額，這種方式被視為增加老後生活資金的方法之一，但要知道的是，這並非對每個人都「划算」。如果未考慮健康狀況、家庭成員構成，以及醫療或照護風險，反而可能會讓人後悔。住在日本東京一名76歲的老翁高木義雄（化名）透露，他為了多拿一點錢，因此從70歲才開始領年金，但在延後領取的那段期間，他只能靠存款生活，導致存款很快減少，加上身體健康狀況不比剛退休時的那麼好，現在變得「有錢沒命花」，讓他覺得相當可惜。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，義雄目前每個月可拿到近24萬日圓的退休年金，主因是他沒有在65歲就馬上領，而是選擇「延後領取」，到了70歲才開始領，所以金額有所提升。義雄回憶，當時公司前輩告訴他「延後領取會增加年金」，而他65歲時身體還很勇，也有存一點錢，所以才想說忍耐5年後，就可以拿多一點錢。

日本的年金制度中，可以把原本65歲開始領取的年金，延後至66歲至70歲之間的任意時間領取，而每延後1個月，金額就會增加0.7%，最多可增加42%。義雄選擇延後至70歲才領，使原本每個月約17萬日圓的年金，一舉增加到近24萬日圓。

不過，義雄現在認為，年金雖然有所增加，但並不代表實現了「安心退休」。因為在延後領取的5年間，他只能靠存款生活，家電壞掉、牙齒治療費等意外支出接連發生，讓他的存款很快就減少了。

更糟的是，71歲時義雄的妻子因輕微中風需要照護，讓他身心都感到非常疲憊。他說：「更不用說，我自己最近也被診斷出高血壓。明明以為對健康很有自信，結果身體開始出現各種問題。」

義雄表示，他最後悔的是：為了領多一點年金，而忍耐了人生中健康的5年。他說：「65歲時，我和妻子都還很健康。我本來想去旅行，也想多投入攝影興趣。但心裡總覺得『既然延後領取，就得節省』，結果把享樂的時間都延後了。」

義雄坦言：「現在體力和精力都不允許去比較遠的地方玩，妻子還需要照護。那5年，我真的覺得很可惜。」

義雄強調：「不要以為『以後還能補回來』。65歲的我和70歲的我不是同一個人。我再也無法找回那時的健康。」

報導認為，雖然「延後較划算」、「年金越晚領越好」的說法確實有其道理，但每個人的生活狀況不同，不是人人都適合延後領取，健康狀況、家庭構成、房屋擁有狀態、存款多寡，都是必須考量的因素。不只要理解制度本身，更要檢視自身的人生規劃。

