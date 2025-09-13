高雄藍營緊咬興達火災 工程師「錄音」爆料過度操作?

國民黨立委柯志恩今偕同多位高市議員，引述台電工程師說法質疑興達電廠大火原因可能是過度操作與零件瑕疵?（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩今偕同多位黨籍高市議員，引述台電內部工程師說法，強烈質疑興達電廠大火原因在過度操作與零件瑕疵?台電強調正與統包聯盟團隊積極分析事故肇因，勿以個人揣測製造社會恐慌。

柯志恩今偕同國民黨高市議會黨團總召黃香菽，市議員邱于軒與陳美雅，針對興達電廠大火提出強烈質疑，邱于軒現場披露一段與台電工程師的對話，質疑該事件的原因應該是過度操作與零件瑕疵?

工程師透露，台電高層授意放寬新機測試的「震動值」，導致最終引發天然氣外洩、進而爆炸起火；邱于軒舉例，一部還沒交車的新車，還在測試階段居然零件就出現瑕疵磨損，到底是品質問題？還是施工問題？還是趕工造成？台電應該說明清楚。

台電澄清，記者會中議員把「機組出力圖」說成「機組振動圖」指控，是對機組運作及電力專業的誤解，也突顯電廠運轉有其專業性，不應將破碎訊息隨意拼湊解讀。

台電正與統包聯盟團隊積極分析事故肇因，「過度操作」及「零件品質落差」等質疑並無事實根據，且處理重大事故應謹慎，過多個人臆測無助事實釐清，只會造成社會恐慌，籲請外界於正式調查結果公布前勿任意揣測。

台電說明，議員拿的「機組出力圖」是機組負載的高低起伏，屬於正常現象，與機組振動毫無關聯，電力機組在試運轉測試階段，便是在測試機組功能及各項調校，其中也包括振動的調校，且興達新2號機自 7 月 28 日併聯運轉至今，所有試運轉程序均依承攬商標準流程進行，振動值也符合國際安全標準，並無所謂「過度操作」情形。

另有關會中質疑機組過度操作加速法蘭、墊片等零件磨損，台電指出法蘭是由20個螺栓將兩塊金屬高壓鎖固、緊密夾持墊片，即使設備運轉發生振動，墊片與法蘭之間也不會產生摩擦，沒有加速磨損可能，也沒有根據指出零件品質有落差。

