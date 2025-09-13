晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

波音又出包！被抓出數百項安全違規漏洞 美FAA祭重罰

2025/09/13 11:47

美國聯邦航空總署（FAA）表示，將對波音公司（Boeing）開出310萬美元（約9448萬元新台幣）罰款。（路透）美國聯邦航空總署（FAA）表示，將對波音公司（Boeing）開出310萬美元（約9448萬元新台幣）罰款。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦航空總署（FAA）表示，將對波音公司（Boeing）開出310萬美元（約9448萬元新台幣）罰款，原因是FAA在2023年底至2024年初這幾個月期間，發現波音存在一系列安全違規行為。

《彭博》報導，FAA指出，波音的一系列違規行為，包括干預安全官員的獨立性，以及在華盛頓州倫頓（Renton）工廠和堪薩斯州威奇托（Wichita）的勢必銳（Spirit AeroSystems）工廠內，出現「數百項品質系統違規」。

FAA列出的違規情況中，波音曾向監管機構提供2架不適航的飛機，藉此申請獲得適航證書；另外是一名波音品質檢查員，被迫批准未符合標準的飛機，只為了讓波音能按交付計畫出貨。

2024年1月，1架阿拉斯加航空集團（Alaska Air Group）的波音737 Max飛機，出現門塞掉落事故，導致艙門在高空中脫落，這起幾乎造成災難的事件，使波音陷入危機，並導致時任執行長卡爾洪（Dave Calhoun）下台。

FAA隨後對波音生產設置上限，以協助工廠恢復秩序，並增加了現場檢查員數量。

波音在聲明中表示，將持續致力於強化安全文化，提升首航品質與整體營運責任制。FAA指出，波音必須在30天內對FAA的處罰函做出回應，當中列出了違規事項與擬議的罰款。

波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）自去年上任以來，一直在努力提升工廠品質，並穩定生產速度。目前波音的生產率穩定在每個月38架，而奧特伯格週四（11日）表示，波音目標是在今年底將生產率提升至每月42架。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財