波音又出包！被抓出數百項安全違規漏洞 美FAA祭重罰

美國聯邦航空總署（FAA）表示，將對波音公司（Boeing）開出310萬美元（約9448萬元新台幣）罰款。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦航空總署（FAA）表示，將對波音公司（Boeing）開出310萬美元（約9448萬元新台幣）罰款，原因是FAA在2023年底至2024年初這幾個月期間，發現波音存在一系列安全違規行為。

《彭博》報導，FAA指出，波音的一系列違規行為，包括干預安全官員的獨立性，以及在華盛頓州倫頓（Renton）工廠和堪薩斯州威奇托（Wichita）的勢必銳（Spirit AeroSystems）工廠內，出現「數百項品質系統違規」。

FAA列出的違規情況中，波音曾向監管機構提供2架不適航的飛機，藉此申請獲得適航證書；另外是一名波音品質檢查員，被迫批准未符合標準的飛機，只為了讓波音能按交付計畫出貨。

2024年1月，1架阿拉斯加航空集團（Alaska Air Group）的波音737 Max飛機，出現門塞掉落事故，導致艙門在高空中脫落，這起幾乎造成災難的事件，使波音陷入危機，並導致時任執行長卡爾洪（Dave Calhoun）下台。

FAA隨後對波音生產設置上限，以協助工廠恢復秩序，並增加了現場檢查員數量。

波音在聲明中表示，將持續致力於強化安全文化，提升首航品質與整體營運責任制。FAA指出，波音必須在30天內對FAA的處罰函做出回應，當中列出了違規事項與擬議的罰款。

波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）自去年上任以來，一直在努力提升工廠品質，並穩定生產速度。目前波音的生產率穩定在每個月38架，而奧特伯格週四（11日）表示，波音目標是在今年底將生產率提升至每月42架。

