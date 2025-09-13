竹縣公布115年單一自住房屋優惠稅率門檻 近8.9萬戶適用

新竹縣最新公布115年期全國單一自住房屋現值一定金額為184萬5300元，全縣預計有8萬9000戶可適用1%的優惠稅率。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣最新公布115年期全國單一自住房屋現值一定金額為184萬5300元，全縣預計有8萬9000戶可適用1%的優惠稅率；新竹縣政府稅務局提醒，名下房屋如符合單一自住房屋要件，請於115年3月23日以前主動向當地主管機關申報，逾期申報，只能自次年期適用。

稅務局表示，單一自住的優惠稅率是因應房屋稅差別稅率2.0新制上路後，為減輕全國僅持有單一房屋且供自住民眾的房屋稅負擔，也就是說房屋現值在184萬5,300元以下的單一自住房屋， 115年期房屋稅即可適用1%的優惠稅率，只要符合以下條件，並於期限內申報，即可享受房屋稅最優惠的1%稅率：

（1）本人、配偶及未成年子女在全國僅持有1戶房屋。

（2）無出租或供營業使用情形。

（3）供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋辦竣戶籍登記。

（4）房屋現值在「一定金額」以下者。

稅務局以新竹縣為例，所謂房屋現值在「一定金額」以下，是以115年期房屋稅課稅所屬期間首日即114年7月1日，當日在新竹縣轄內符合全國單一的自住房屋，按其應稅房屋現值由高至低排序，取第1%戶的房屋作為標準，低於該房屋現值就可適用優惠稅率1%，新竹縣最新公布115年期單一自住稅率的房屋現值為184萬5300元，預計有8萬9000戶可適用，若超過該房屋現值則不符合全國單一自住1%優惠稅率的規定，而是以自住用稅率1.2%課徵。

相關問題可利用官網（ https://www.chutax.gov.tw ）查詢或撥打電話，竹北總局 （03）5518141轉710至715、720至725 ， 竹東分局 （03）5969663轉210、213至215，由專人提供說明服務。

