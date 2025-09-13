烏軍無人機炸俄國最大油港！國際油價急漲

國際油價週五（12日）上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（12日）上漲，主因是烏克蘭無人機襲擊，導致俄羅斯西部最大港口暫停原油裝船，不過漲幅受到美國需求疑慮的限制。

美國紐約西德州中級原油收在每桶62.69美元，上漲32美分，或0.51%。

布蘭特原油期貨收每桶66.99美元，上漲62美分，或0.93%。

原油市場稍早對俄羅斯西北部普里莫爾斯克（Primorsk）港口遭無人機攻擊作出反應。烏克蘭安全局（SBU）一名官員表示，這起攻擊導致該港的原油裝船作業在夜間被迫中止。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）說：「這些對俄羅斯能源基礎設施的攻擊，有可能進一步壓低俄羅斯原油和精煉油品的出口。

不過，隨著交易員將注意力重新轉向本週稍早公布的美國修正就業報告以及高於預期的通膨數據，尾盤油價漲幅出現收斂。

Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）指出：「這些經濟數據並不支持油價出現反彈。整體壓力偏空，趨勢仍然看跌。」

