美元「史詩級暴跌」還有下半場？華爾街曝後市慘況

2025/09/13 09:31

美元指數在上半年重跌11％，創下史詩級暴跌紀錄。（彭博）美元指數在上半年重跌11％，創下史詩級暴跌紀錄。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元指數在上半年重跌11％，創下史詩級暴跌紀錄，是繼1973年布列敦森林制度結束以來最大的跌幅，儘管近期走勢趨於穩定，但許多外匯市場人士仍認為美元正陷入一個偏空趨勢，並準備迎接進一步下跌。

《路透》報導，近期隨著看空美元的期貨部位急速回落，美元也趨於平穩。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）上週數據，投機客的美元淨空單規模為57億美元，接近4月中以來最低水準，遠低於6月底約210億美元的水準。

但許多投資人認為，這只是拋售出現暫歇，並非趨勢的反轉。市場憂慮包括：美國財政與貿易「雙赤字」、疲軟就業市場可能迫使聯準會更積極降息，以及全球資產管理業者在思考外匯避險策略時，傾向降低對美元曝險。

資產管理公司Insight Investment 貨幣解決方案主管佛納薩里（Francesca Fornasari）就表示：「美元正在走下坡，後續還有進一步下跌的空間。」她補充稱，這個過程將會相當混亂，而且可能伴隨不少雜音。

推動美元下跌的多項力量依舊存在，像是對美國例外主義（US Exceptionalism）的重新評估、美國總統川普保護主義貿易立場，所引發的經濟成長疑慮，以及持續存在的「雙赤字」問題。疲弱的就業數據給了聯準會更大空間採取激進降息，這將削弱美元的殖利率優勢。

歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）固定收益與貨幣策略主管烏帕迪雅亞（Paresh Upadhyaya）年初就看空美元，他並持續加碼空單，認為現在幾乎沒有理由改變策略。烏帕迪雅亞說：「美元的下一波大跌，可能來自外國投資人決定開始降低美國資產配置。」

美元在上半年慘淡的表現，已推動資產管理人增加避險操作。佛納薩里預測，較慢反應的市場參與者。可能會在未來3到6個月加入行列。

德意志銀行全球外匯研究主管薩拉維洛斯（George Saravelos）週一（8日）在一份報告中指出：「顯而易見的是，如果聯準會進一步降息，會讓外國投資人對美元資產進行避險的誘因更強。」

投資人認為，美元多頭不太可能從川普政府獲得支持，因為「美國優先」議程與振興製造業的計畫，和強勢美元背道而馳。儘管川普政府偶爾聲稱，會致力於維護美元的強度與地位。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師奧斯本（Shaun Osborne）預測，未來一年美元對主要貨幣還會再跌5%至7%。投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）的全球投資級固定收益聯席主管巴達斯（Thanos Bardas）則預期，美元指數短期將徘徊在95至100區間，而若美元指數達到110，美國根本不可能把製造業帶回美國。

美元指數週五（12日）收在97.62。

