Costco全說了！熱狗套餐撐40年不漲 背後靠「這招」控成本

2025/09/13 08:51

Costco 最具代表性的特色之一，就是熟食區的1.5美元熱狗套餐。（法新社）Costco 最具代表性的特色之一，就是熟食區的1.5美元熱狗套餐。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的商品價格實惠，熟食區更是如此，許多人首先想到的就是最受歡迎的熱狗套餐，40年來熱狗配一杯汽水僅1.5美元。未來是否會漲價，總是引起消費者討論。Costco最近就在自家刊物「好市多會員生活雜誌」（Costco Connections）中，揭開了其是如何控制成本，並保持價格不變的祕密。

Costco指出，熱狗套餐最初於1985年誕生，直到今天，這份經典套餐仍只要1.50美元，堪稱是美味又超值的一餐。

Costco進一步指出，為了要維持這個便宜的價格，熱狗套餐內四分之一磅以上的牛肉熱狗，是交由Costco自家2座肉品加工廠所生產。

再來，熱狗套餐所使用的麵包，是由各區域供應商提供的高級麵包，同時 Costco 更是大量採購6種汽水口味，藉此掌控售價並減少產品浪費。

不過，根據外媒日前報導，在美國民生物價持續攀升的背景下，好市多的熱狗套餐很可能是「賠錢賣」，其背後考量是利用微薄甚至負利潤，來吸引顧客進店，一旦顧客來了，就更可能順便購買其他毛利率高的商品，最終讓公司獲利，是種刻意設計的品牌策略。

